Una fortissima esplosione si è verificata all’interno della fabbrica Adler Plastic in via Mozzoni ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il boato ha risuonato per una vastissima area, preoccupando gli abitanti del piccolo centro campano. Si è sentito anche nel vicino comune di San Giuseppe Vesuviano e in quelli al confine del Nolano.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, una persona è deceduta e due dipendenti dell'azienda sono rimasti feriti. Uno si trova in gravi condizioni ed è stato portato nell'ospedale di Nola; l'altro, ferito lievemente, al Cardarelli di Napoli. Lo ha detto il sindaco del comune vesuviano, Luca Capasso giunto sul luogo dell'esplosione poco dopo il boato, insieme ai carabinieri della stazione locale. Sul posto sono arrivati anche le squadre dei vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza e gli operatori del 118 con diverse ambulanze.

























La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni dei cittadini per l'aria diventata irrespirabile. Alcuni vetri delle finestre delle abitazioni circostanti sono stati distrutti dalla forte esplosione. Adler Plastic è un Gruppo internazionale, con sede a Ottaviano, in provincia di Napoli, che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto.















Fondata nel 1956 da Achille Scudieri, che intuisce le potenzialità dei polimeri, oggi è il primo produttore italiano di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli e di rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni (il secondo player mondiale). Adler conta oggi 58 stabilimenti in 19 Paesi, 7 siti di ricerca e Sviluppo per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro.









Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del trasposto, utilizzando in modo innovativo poliuretani, poliolefine, polipropilene e polivinile. Può vantare una storia aziendale fatta di successi, investimenti e acquisizioni, finalizzate a offrire una risposta adeguata alle crescenti e diversificate esigenze del mercato.

