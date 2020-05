Coronavirus, nel portabagagli per eludere i controlli: beccata (e multata) dai carabinieri

Era molto agitata, troppo per i carabinieri che, sospettosi, gli hanno chiesto di aprire il portabagagli. E qui la ‘sorpresa’: al suo interno c’era una ragazza. È successo a Genova. La pattuglia era impegnata nei controlli per il contenimento del contagio da coronavirus, quando ha fermato l’automobile sulla quale si trovava una ragazza.

I carabinieri hanno fatto il controllo: patente di guida e libretto di circolazione dell'autovettura, oltre all'autodichiarazione che giustifica il motivo dello spostamento. La giovane si è mostrata molto agitata e per questo motivo i militari le hanno chiesto di aprire il portabagagli trovando la ragazza. Si trattava di un'amica che voleva andare a trovare il fidanzato.

























Come riporta Il Messaggero, la foto della giovane che sbuca dal vano posteriore dell'automobile è stata pubblicata sulla pagina social "Welcome to Favelas". "Genova, quando vuoi andare dal congiunto ma ti manca l'autocertificazione", è il commento dello scatto che ha ottenuto quasi 65mila like e una pioggia di commenti. "È un optional dell'auto, l'ho anch'io", scrive scherzoso un altro utente.















Ma tra i commenti che chi ha criticato la scelta della giovane di viaggiare dentro il portabagagli. "Ci scommetto la mano sul fuoco che ritorneremo alla fase 1", "Metti che tamponavano la macchina lei moriva quindi è stata davvero una cosa da idioti e incoscienti", si legge ancora. Ma questo non è il primo caso. Solo pochi giorni fa la stessa cosa è accaduta a Storo, comune italiano di 4mila anime della provincia autonoma di Trento, precisamente sulla strada provinciale 69.









Alla guida c’era un giovane di 20 anni e nel portabagagli la fidanzata. L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari, che hanno chiesto al ragazzo di aprire il vano posteriore dell’auto. Anche in questo caso i carabinieri sono rimasti senza parole. All’interno, infatti, c’era la fidanzata. Dopo la scoperta, i due si sono scusati ma i carabinieri li hanno sanzionati e rimandati nelle rispettive abitazioni.

