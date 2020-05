E gli hotel? La Fase 2: tampone, bagagli sanificati, temperatura e respiratori

Se andremo in vacanza o no è ancora presto per saperlo. Quello che è certo è che gli hotel dovranno dotarsi di un nuovo sistema di sicurezza post lockdown. Sul tavolo, tante ipotesi e, per ora, nessuna certezza. Ci dovranno lavorare gli scienziati, loro il compito di stilare le procedure per gli hotel. Ci sarà da vincere la paura di milioni di persone che, nonostante tutto, potrebbero decidere di rimanere a casa.

Di sicuro saranno rigide le misure di sicurezza che dovranno mettere in atto, perché prima di tutto sarà necessario effettuare regolarmente sanificazioni degli ambienti e mettere gli ospiti in sicurezza fornendoli delle condizioni necessarie per tutelarsi ed evitare assembramenti. Nel Regno Unito si parla anche di disinfettare i bagagli degli ospiti all'arrivo, introdurre misure di allontanamento sociale nei ristoranti e fornire dispencer di disinfettante per le mani.

























Alcuni hotel stanno anche pensando a misure più estreme. Uno dei principali centri termali d'Europa, la SHA Wellness Clinic sulla Costa Blanca in Spagna, ha annunciato l'intenzione di installare telecamere termografiche nelle aree dedicate a ospiti e personale, consentendo loro di raccogliere e valutare persone potenzialmente affette dal virus.















"Le telecamere verranno installate strategicamente solo nelle aree di accesso alle strutture SHA, quindi non saranno invasive per gli ospiti e limiteranno il più possibile le preoccupazioni", spiegano. Gli ospiti dovranno inoltre sottoporsi a un test Covid-19 almeno 24 ore prima dell'arrivo, nonché a una visita medica per assicurarsi che siano liberi da infezioni; tutti i dipendenti saranno testati prima di poter tornare al lavoro.











Il Legian Seminyak, hotel a Bali, sta adottando, scrive Leggo, misure simili, imponendo a tutti gli ospiti, il personale e i fornitori di sottoporsi a controlli di temperatura prima di entrare nella proprietà. Tutti coloro che mostreranno segni di febbre non potranno entrare nell’albergo e saranno dirottati su altre strutture per cure mediche. In Sri Lanka, il gruppo Ceylon sta introducendo test di temperatura e respiratori per tutti gli ospiti che alloggiano nei suoi tre hotel, dove verrà chiesto a ciascuno di compilare un questionario sulla salute prima di iniziare il soggiorno. La maggior parte degli hotel si sta attrezzando con macchinari per la sanificazione e forniture di mascherine e gel disinfettanti: un esempio è l’isola di Milaidhoo alle Maldive, ma anche in Puglia, presso il Castello di Ugento. Molti stanno prendendo misure di sicurezza anche nei ristoranti per cercare di distanziare i tavoli e far consumare pasti ai clienti in sicurezza.

