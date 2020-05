Terremoto in Italia, paura e gente in strada. Cosa è successo

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa è stata distintamente avvertita nella provincia di Trapani. Il sisma, di magnitudo 3.3, si è verificato alle ore 19.14. L’epicentro è stato localizzato a Paceco, in provincia di Trapani, mentre l’ipocentro a soli 8.3 Km di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera decisa a Trapani, probabilmente per la sua superficialità.

Tante le telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e gente in strada. Non si registrano al momento danni. In Sicilia la probabilità di sisma di magnitudo 7, nei prossimi 150 anni, è del 99%. Lo riporta uno studio dell'Ordine regionale dei geologi. Lo studio parte da una domanda: quali conseguenze avrebbe oggi, nell'Isola, un terremoto pari all'intensità massima di quelli registrati nella storia dei singoli territori?

























Il dossier, pubblicato nel 2018, fa una simulazione usando alcuni parametri: la densità abitativa, ma soprattutto i dati del Sige, Sistema informatico di gestione delle emergenze della Protezione civile, sulla vulnerabilità degli edifici (in base ad altezza e a epoca/materiali di costruzione) e sul tipo di terreno dove sorgono. Su queste variabili, lo studio elabora i cosiddetti "scenari di danno comunali". Con tre diversi scenari simulati: terremoti di bassa, media e alta intensità.



















Per l'ultima ipotesi si calcola la potenza massima della storia sismica di ogni singolo territorio. Ad esempio: per il sud-est siciliano il riferimento è il terremoto dell'11 gennaio 1693 (7,4 di magnitudo, 54mila morti e una cinquantina di città rase al suolo); per il Messinese è il 28 dicembre 1907 (7,1 di magnitudo, circa 70mila vittime).











Se oggi si ripetessero quegli eventi, il quadro – secondo il dossier del Servizio sismico nazionale, come riportato dal quotidiano La Sicilia – sarebbe apocalittico. Catania sarebbe la città italiana con il maggior numero di quelle che nel documento si chiamano “persone coinvolte” (morti e feriti): ben 161.829. A cui si aggiungerebbero 136mila senza tetto. Segue Messina, con 111.622 colpiti e 95.365 sfollati. Siracusa è al quinto posto (63.480 morti e feriti; 49.859 senza tetto), preceduta da Reggio Calabria (84.559 e 74.187) e Foggia (73.539 e 64.468). Pesante anche la stima su Ragusa (32.168 “persone coinvolte” e 27.493 senza più casa), Vittoria (26.399 e 22.835), Noto (10.264 e 8.612) e Pachino (8.278 e 9.245). Il dossier esamina 10 città-campione in Sicilia. Il bilancio: 436.347 fra vittime e feriti; 373.544 senza tetto.

