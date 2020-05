Coronavirus, forte calo del numero dei malati: mai così da un mese

Sono meno di 100mila gli italiani attualmente positivi al Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i malati sono in tutto 99.980, in calo di 199 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 195 persone, per un totale di 29.079 decessi dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono complessivamente 82.879, in aumento di 1.225. Calano ancora i ricoverati con sintomi (16.823, -419) e i pazienti in terapia intensiva (1.479, -22). In isolamento domiciliare si trovano 81.678 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 211.938 (+1.221). In tutto sono stati eseguiti 2.191.403 tamponi, i casi testati sono 1.479.910.

A dare il metro della tragedia del coronavirus, il rapporto: 'Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente – primo trimestre 2020', prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica e dall'Istituto superiore di sanità (Iss). "se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, i decessi sono passati da 26.218 a 49.351, con un +23.133. Poco più della metà di questo aumento (52%) è costituita dai morti riportati al Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 (12.156)", si legge nel rapporto.

























All'interno di questo raggruppamento le province più colpite dall'epidemia hanno pagato "un prezzo altissimo in vite umane", con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al marzo 2015-2019, "a tre cifre" impressionanti: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).















Nelle aree a media diffusione dell'epidemia (1.778 comuni, 35 province prevalentemente del Centro-Nord) l'incremento dei decessi per il complesso delle cause nel periodo 20 febbraio-31 marzo è molto più contenuto, da 17.317 a 19.743 (2.426 in più rispetto alla media 2015-2019); il 47% è attribuibile ai morti risultati positivi al Covid-19 (1.151). Infine, nelle aree a bassa diffusione (1.817 comuni, 34 province per lo più del Centro e del Mezzogiorno) i decessi del mese di marzo 2020 "sono mediamente inferiori dell'1,8% alla media del quinquennio precedente".











Dal Rapporto emerge inoltre che nel solo mese di marzo “si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi per il complesso delle cause” rispetto alla media del periodo 2015-19. “Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di sorveglianza integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi – scrivono Iss e Istat – passano da 65.592 (media periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020. L’eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati Covid-19 (13.710)”. Il report segnala dunque un “forte aumento dei decessi dalla fine di febbraio”.

