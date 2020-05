Prossimi alla riapertura anche i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Questo dovrebbe avvenire dal 1 giugno in poi, ma la data potrebbe non essere valida per ogni regione d’Italia. Tutto verrà deciso soprattutto alla luce dell’andamento del contagio e secondo alcune misure di sicurezza ben ponderate. Tra le regioni che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di anticipare i tempi, anche la Regione Lazio.

La notizia non è ancora stata confermata, ma nella Regione Lazio la riapertura di barbieri, parrucchieri e centri estetici potrebbe avviarsi dal 18 marzo. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha preso parola durante la conferenza stampa, specificando determinate e precise condizioni: "Non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere il 1 giugno come da previsione iniziale del governo".

























Leodori aggiunge: "Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana capiremo con esattezza quali accelerazioni possiamo fare", specificando i motivi: "Il caso dei parrucchieri e dei centri estetici è uno dei più complessi da dovere affrontare", e questo perché sarà necessario comprendere come favorire un'attività che, per dato di fatto, non rende possibile attenersi al distanziamento sociale propriamente detto.















La commissione regionale Sviluppo Economico ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni del vicepresidente Leodori in vista di un confronto che avverrà a partire dalla prossima settimana, anche alla luce di alcune linee guida proposte dallo stesso Leodori, che riescono a fare comprendere nel dettaglio tutto quello che ogni professionista del settore dovrà scrupolosamente rispettare.









Le linee guida comporteranno: misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori, mascherina obbligatoria per clienti e operatori, guanti cambiati per ogni cliente, occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio divisa ogni turno, igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, materiali monouso, soprattutto nei centri estetici, attività solo su appuntamento, un cliente per volta in area reception.

