Ottime notizie per affrontare al meglio il coronavirus in futuro. Ci sono per adesso più di 100 vaccini che potrebbero combattere il Covid-19 e le prime preparazioni efficaci, con test anche sull’uomo, dovrebbero esserci già dopo l’estate o al più tardi prima della fine del 2020. Al lavoro ci sono anche alcune aziende italiane, tra le quali spicca la ‘Takis Biotech’ di Castel Romano, un paese in provincia di Roma. Qui si stanno ottenendo decisamente dei buonissimi progressi.

Secondo quanto annunciato all'agenzia giornalistica Ansa dall'amministratore delegato della società di biotecnologie laziale, Luigi Aurisicchio, "funzionano gli anticorpi del vaccino candidato in sviluppo sperimentale sui topi". Gli scienziati hanno portato avanti un saggio all'istituto nazionale per le malattie infettive 'Spallanzani' di Roma ed hanno individuato due preparazioni promettenti. Gli anticorpi su queste due hanno quindi dato l'esito che tutti speravano.

























All'Adnkronos, Aurisicchio ha aggiunto: "Il saggio effettuato sul virus di Covid-19 allo Spallanzani ci ha permesso di individuare i due candidati vaccini più promettenti. Nel giro di due settimane avremo i risultati di un mega studio in corso a Castel Romano che ci dirà quanto dura la risposta immunitaria innescata, e ci permetterà di individuare il vaccino migliore da portare in sviluppo". E poi ha quindi rivelato che se tutto procederà nel verso giusto, i test umani ci saranno dopo l'estate.















Dalle informazioni fornite finora, si è appreso che questo vaccino di 'Takis' è basato su alcuni frammenti di Dna che sono in grado di far sviluppare l'immunità alla proteina S o Spike del coronavirus. Grazie alla cosiddetta elettroporazione, ovvero un'iniezione intramuscolare seguita da un impulso elettrico, il sistema immunitario è stimolato a riconoscere la proteina in questione e a sviluppare dunque gli anticorpi necessari. L'ad di 'Takis Biotech' ha poi fatto altre considerazioni.









“Avevamo messo a punto cinque candidati vaccini contro il virus Sars-Cov-2, che nei test sui topi hanno mostrato una forte immunogenicità, con una buona risposta anticorpale. Il saggio allo Spallanzani ci ha permesso di individuare i due che danno una risposta migliore: non è tanto la quantità di anticorpi, ma la qualità che può neutralizzare bene la regione chiave della proteina Spike”, ha chiosato Aurisicchio.

