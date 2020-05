“Plastica all’interno”. Carrefour ritira latte dal mercato, ecco marca e lotto

Il marchio Carrefour ha appena ritirato dalla vendita diversi lotti di bottiglie di latte. Quest’ultimo conterrebbe effettivamente pezzi di plastica, rivela il sito oulah.fr, specializzato in richiami di prodotti. Pertanto, agli acquirenti viene chiesto di non consumare questi prodotti e di distruggerli o riportarli al negozio.

I prodotti interessati sono: Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 Codice abarre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZY.

























Latte di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 Codice a barre per confezione da sei bottiglie: 3.270 190.430.049 Timbro sanitario: FR 23-013 -003 CE Da consumarsi preferibilmente entro: 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZY e 20 093 ZY Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour componendo Crystal N ° 09 69 39 7000 (chiamata non addebitata da rete fissa).















Al momento, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", non è dato sapere se è interessato dal richiamo il mercato italiano. Le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) la scorsa settimana sono state 37 (una quella inviata dal Ministero della salute italiano). Anche il Rasff, a causa della crisi mondiale da coronavirus che ha portato alla chiusura di ristoranti, bar e negozi, ha visto dimezzare le proprie segnalazioni (37 notifiche contro, solitamente, più di 60) anche se tutte le attività di controllo sulla sicurezza alimentare proseguono.











Tra i prodotti distribuiti in Italia non c’erano stati allerte gravi, mentre nella lista delle informative sui prodotti che non implicano un intervento urgente troviamo: livello superiore ai limiti per residui di medicinale veterinario (desametasone) in carni di vitello refrigerate sottovuoto dall’Italia. Questa è l’unica segnalazione presente in riferimento all’Italia anche per quanto riguarda le segnalazioni di lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, e le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato. Purtroppo però non sono stati forniti ulteriori dettagli utili a identificare il prodotto.

