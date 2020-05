L’auto si spezza in due: gravi mamma e figlia dopo l’incidente spaventoso

L’auto spezzata in due, divelta sull’asfalto dopo l’impatto violentissimo con un’altra vettura. Un incidente tremendo quello che si è verificato venerdì mattina, primo maggio, nel Foggiano, e che ha visto coinvolte una mamma con la figlia. È successo lungo la strada Statale 89 che collega San Severo e Apricena intorno alle ore 12,30.

Due le auto coinvolte nello schianto: una Fiat Punto e una utilitaria che si sono scontrate in un violento impatto in cui sono rimaste gravemente ferite le due. Mamma e figlia erano a bordo della minicar che si è praticamente spezzata in due nello schianto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso che serviranno alla ricostruzione di quanto accaduto si sono precipitati sul posto. (Continua dopo la foto)

























I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure a madre e figlia, poi trasportate d’urgenza in ospedale. La piccola è stata ricoverata all’ospedale Masselli Mascia di San Severo, mentre la mamma all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Stando a quanto si è appreso, le condizioni delle due di cui le forze dell’ordine non hanno ancora fornito le generalità, sarebbero serie. (Continua dopo la foto)















Anche il conducente dell’altra auto coinvolta nello schianto, una Fiat Punto, è stato soccorso dal personale sanitario, giunto sul posto con diverse ambulanze. Dalle informazioni raccolte l’uomo era in stato di choc ma non avrebbe riportato alcuna conseguenza, solo tanto spavento per l’incidente in cui la minicar si è spezzata a metà. (Continua dopo foto e post)











Ora l’uomo sarà ascoltato dalle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente. Spetterà agli agenti della polstrada e ai carabinieri stabilire se ci sia stato un sorpasso azzardato alla base dell’incidente spaventoso o se magari una delle due vetture abbia perso il controllo.

