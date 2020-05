Coronavirus: aumentano i contagi, meno guariti e morti ancora oltre i 200

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di venerdì 1° maggio 2020. Arrivano i dati ufficiali dall’Italia. In Italia, dall’inizio dell’epidemia 207.428 persone hanno contratto il virus. I positivi di oggi sono 1.965 in più rispetto a ieri, c’è stata una crescita dell’1%. Ieri infatti i nuovi positivi erano 1.872 rispetto al giorno precedente. Di queste, 28.236 sono decedute: nelle 24 ore ci sono 269 morti in più, (ieri i morti erano 285).78.294 (+2.349, +3.1%; ieri +4.693) sono i dimessi.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.304 (ieri i guariti avevano raggiunto la cifra record di 4693 in un giorno), per un totale di 78.249. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 100.943. I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.569 di questi 1. sono in terapia intensiva. Rispetto a ieri c'è stato un calo di 116 in terapia intensiva contro i 101 di ieri.

























Giovedì 30 aprile Angelo Borrelli ha detto che quella che stava tenendo era l'ultima conferenza stampa. "Quella di oggi è l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus – ha annunciato Angelo Borrelli – come vedete dai dati ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani – ha concluso Borrelli – come abbiamo sempre fatto".















Una decisione che sta a significare una buona notizia: la fase dell'emergenza è sicuramente superata e non c'è bisogno che si tengano altre conferenze stampa. La Protezione Civile, comunque, continua a fornire quotidianamente il bollettino sul numero dei nuovi contagiati, il numero dei deceduti, il numero dei guariti. Nella giornata di venerdì 1° maggio arrivano grandiose notizie dal Lazio. I guariti sono infatti il triplo dei nuovi casi.











In particolare nel Lazio sono stati 165 i guariti nelle ultime 24h rispetto ai 56 nuovi casi positivi con un trend per prima volta sotto al 1%, 8 i decessi nelle ultime 24 ore. “In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h”, ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ciò non significa che si possa abbassare la guardia, ma qualche buona notizia fa comunque piacere.

