Al mare dal 29 maggio. Estate 2020, ok spiaggia ma con tanti divieti

Si potrà andare al mare dal 29 maggio. Ma non sarà uguale in tutta Italia. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da mesi impone però delle regole piuttosto ferree e il mare lo vivremo in modo molto diverso dagli anni passati. Dimentichiamoci feste in spiaggia e biliardino, dimentichiamo anche il beach volley e il bagno tutti insieme. Per i bambini sarà dura: neanche in estate potranno giocare con serenità e in modo spensierato. Dovranno essere sorvegliati continuamente dai genitori.

Sarà un'estate piena di divieti ma già il fatto di poter andare in spiaggia, anche se da "sorvegliati speciali" ci sembra una grande conquista. Niente è scontato da quando il coronavirus ha sconvolto le nostre vite. E mai, i primi di marzo quando il lockdown è iniziato, avremmo immaginato di dover rinunciare alla "solita estate". La Regione Marche è già al lavoro per capire come organizzare il tutto, ecco le regole che dovranno essere seguite nella Regione. Si tratta di regole che potranno essere soggette a modifica. Sarà strano andare al mare "così" ma in fondo, dopo un primo periodo di adattamento, tutto sembrerà normale e ci abitueremo anche a questo. D'altronde, meglio stare al mare con i divieti che a casa con il caldo asfissiante.

























Quali saranno le regole da rispettare (nella Regione Marche).

1) Ci saranno ingressi scaglionati e si verrà registrati una volta arrivati in spiaggia. Probabilmente ci si prenoterà per fasce orarie in modalità informatica. Tutto questo serve per evitare assembramenti.

2) Negli stabilimenti sarà auspicabile ridurre la circolazione di banconote, meglio pagare con bancomat, carta di credito o con pagamento anticipato.

3) Gli ombrelloni dovranno essere posizionati a 4,5 mt l’uno dall’altro, mentre tra una fila e l’altra ci saranno 5 mt.

4) Rigorosamente vietate tutte le attività ludiche quali beach volley, ping pong, biliardino, calcetto e anche le aree gioco per i bambini.















5) Le distanze dovranno essere mantenute anche in acqua: i bagnini avranno l’obbligo di vigilare e nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere il distanziamento.

6) Obbligatoria la pulizia giornaliera e la sanificazione regolare e frequente con igienizzante a base di cloro di attrezzature quali sedie, lettini e servizi igienici.

7) Anche durante la doccia dovranno essere mantenute le distanze. I teli andranno lavati a temperature non inferiori a 60°.

8) No alle attività ludiche per bambini, per esempio attività di animazione.

9) Assoluto divieto di scambiarsi i lettini tra ombrelloni diversi. All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici, docce e aree comuni, dovrà essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti.

10) La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili dovrà essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati.











11) Di concerto con la Prefettura, i Comuni delle Marche emetteranno ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne. Sarà vietato andare in spiaggia dalle ore 23 fino alle 6.

12) I servizi di bar e di ristorazione dello stabilimento balneare dovranno seguire le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

13) Chi tossisce e starnutisce dovrà farlo in un fazzoletto, dovranno essere limitati gli escreti in acqua. I genitori dovranno sempre controllare che i bambini non portino la sabbia alla bocca.

14) Le linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

