Il nuovo decreto continua a essere costantemente dettagliato: una forma “potenziata” per il bonus, che dagli attuali 600 sale a un totale di 800 euro. Il pagamento del bonus, però, prevede una selezione più ferrea a partire dal mese di maggio. Se viene confermata la platea dei beneficiari nel mese di aprile, lo stesso non potrà dirsi per il secondo mese di erogazione del bunus. Chi potrà usufruirne?

I beneficiari potranno usufruire del bonus attraverso un pagamento automatico dall'Inps, ma per la mensilità di maggio il Governo sta lavorando per un sistema più selettivo. Non tutti, dunque, rientreranno tra i beneficiari e pare che tra i primi requisiti vagliati è posta la soglia del reddito massimo, e non solo questo. Fino a questo momento il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha informato che sono state accolte 3,5 milioni di domande su 4,4 milioni.

























Nel dettaglio sono stati analizzati dall'Inps 2,7 milioni di bonus pagati dal 14 al 20 aprile. Raggiunge un totale di 1,6 miliardi la spesa complessiva. Le percentuali dei beneficiari parlano chiaro: i lavoratori autonomi costituiscono il 68,6%, i dipendenti a tempo determinato dell'agricoltura il 16%, le partite Iva e i Cococo il 10,6%, gli stagionali del turismo il 4,1%, i lavoratori dello spettacolo lo 0,7%.















Nello specifico, secondo quanto riportato su The Italian Times, dal mese di maggio non tutti rientreranno tra i beneficiari. Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, dopo aver specificato che il bonus autonomi salirà a 800 euro, così si è espresso a Circo Massimo su Radio Capital: "Abbiamo constatato purtroppo che, oltre a tutte le persone che hanno diritto ad averlo, c'è stato qualche fastidioso abuso da parte di persone che hanno un alto reddito e ne hanno usufruito, per questo c'è una discussione per valutare se mettere una soglia di reddito ovviamente alta. Stiamo decidendo questa eventualità o meno. La linea di fondo è rinnovo automatico e verifica a posteriori".









Il bonus di 800 euro autonomi e partite IVA aprile spetterà alla stessa platea di marzo, ma a maggio sarà tutto più selettivo. Soglia di reddito massimo o codici Ateco relativi alle attività produttive saranno i punti su cui ragionare. Sempre Baretta, in merito alla soglia di reddito, ha ricordato che “le casse di previdenza private hanno adottato un’ipotesi di 35mila euro” E aggiunge: ” Si guarderà al reddito, non all’Isee”.

