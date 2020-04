Coronavirus, tornano da fare volontariato ai senzatetto e vengono multati

Clamoroso quanto accaduto nelle scorse ore in Lombardia. Tre ragazzi sono stati fermati e multati a Milano dopo aver servito i pasti alla mensa per i senzatetto, che è stata allestita dal Comune all’interno del centro sportivo ‘Saini’. Dopo aver fatto opera di volontariato, hanno deciso di attraversare il parco Forlanini per recarsi alla fermata dei bus. Qui sono stati sottoposti a controllo ed hanno subito 280 euro di multa ciascuno perché accusati di aver fatto assembramento.

Non è bastato nemmeno far vedere l'autocertificazione. I giovani, tra i 19 e i 20 anni, avevano quindi terminato l'attività di volontariato, quando sono successi i fatti. Uno dei tre, Filippo, ha raccontato l'accaduto: "Già altre volte la Polizia locale e i Carabinieri ci hanno fermato. Ma è sempre bastato spiegare che diamo una mano come volontari in via Corelli. Non ci hanno mai chiesto nemmeno l'autocertificazione". Lui e gli altri volontari indossavano la mascherina ed erano a distanza.

























Il 24 aprile scorso sono quindi stati fermati dai Carabinieri. E il giovane ha continuato a dire: "Non molto lontano da noi c'erano due senzatetto intenti a raccogliere della legna, ma che né io né altri due volontari avevamo mai visto. Li hanno messi nel nostro verbale e ci hanno contestato l'assembramento: la multa è di 280 euro a testa che se non paghiamo entro sessanta giorni diventano quasi 500 euro". Ed è anche arrivata la nota della presidente di 'Spazio Aperto Servizi'.















Maria Grazia Campese ha detto: "Ci rammarichiamo per quanto avvenuto ai nostri giovani volontari che si sono visti consegnare una multa per assembramento al termine del servizio di volontariato da loro svolto presso il Centro Saini in assistenza ai senzatetto ivi ospitati. Siamo certi che questa situazione si ricomporrà il prima possibile". E la numero uno di 'Spazio Aperto Servizi' ha invocato anche l'intervento da parte della Prefettura milanese.









“I servizi da noi condotti in questo particolare periodo sono da considerarsi indifferibili quanto un’attività lavorativa e professionale. Sono svolti in accordo e su diretto indirizzo dell’amministrazione comunale. E i nostri volontari svolgono un servizio prezioso a favore degli ultimi e della collettività”, ha aggiunto Campese. Che ha concluso: “Siamo certi che le autorità e il prefetto sapranno trovare la migliore modalità per la risoluzione di questo incidente”.

