Ma si può fare o no? Fase 2, un altro dubbio sui divieti dal 4 maggio

A partire da lunedì 4 maggio entrerà in vigore il nuovo decreto, quello che dà la possibilità di vedere parenti (purché con la mascherina e senza organizzare party). Sono tanti i punti contenuti nel decreto e si parla anche delle seconde case. Ci si potrà andare? La ministra dei Trasporti Paola De Micheli chiarisce che sarà vietato trasferirsi nelle seconde case. Eppure c’è qualcosa che non torna. Un altro punto spinoso dopo quello dei “congiunti”. Perché il punto delle seconde case è spinoso?

Perché, mentre nel decreto che sarà in vigore fino a domenica si fa riferimento alle seconde case e si vieta espressamente di raggiungerle, nel nuovo non viene vietato espressamente. Tra l'altro l'ordinanza in proposito emanata dal ministro della Salute Speranza è scaduta il 25 marzo. E infatti Liguria e Veneto hanno subito emanato nuove ordinanze che permettono ai cittadini di spostarsi nelle seconde case.

























Questo delle seconde case è un punto piuttosto controverso del nuovo decreto. Mentre è certo che vieti di raggiungere altre regioni, non vieta di spostarsi all'interno della stessa regione e consente di tornare al proprio domicilio o comunque alla propria abitazione. Visto che nel nuovo decreto non è vietato, come lo era nel precedente " spostarsi in un'abitazione diversa da quella principale e comunque in una casa utilizzata per vacanza", sembrerebbe che sia possibile raggiungere le seconde case.















Purché le seconde case si trovino nella regione all'interno della quale si vive. Cosa per altro espressamente prevista anche se solo limitatamente alla cura dei giardini e degli orti. Ma allora dove è scritto che non è possibile raggiungere le seconde case? La ministra De Micheli ha citato il Dpcm ma nel testo non si parla di questo argomento così ha fatto riferimento all'ordinanza del 20 marzo quella che è stata valida fino al 25 marzo.









Nell’ordinanza firmata dal ministro Speranza c’era scritto: “Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. E invece negli altri giorni? Stando a quel che dice la disposizione non è vietato spostarsi nelle seconde case dal martedì al giovedì. Sì, questo è senza dubbio un punto del decreto che va chiarito.

