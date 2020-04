“Congiunti”: il governo precisa chi sono. Chi si può incontrare dal 4 maggio

Sono state tante le polemiche in seguito alla diretta della conferenza stampa andata in onda su Rai1. Giuseppe Conte ha declamato i nuovi punti del decreto ministeriale che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio, ma dal web si solleva subito un ‘grido’, quello di un’Italia dei “non congiunti”, come riportato su Rai News. Tanti i dubbi in merito a questo preciso aspetto: ma cosa si intende, esattamente, per ‘congiunti’? In rete impazzano i Twitter e gli hashtag che polemizzano contro la poca chiarezza sull’interpretazione del termine.

Il ‘grido’ non tarda ad arrivare; con #Contedimettiti, #fase2 e #congiunti il nuovo Dpcm comincia ad annunciarsi con premesse che non possono dirsi delle migliori. Tanti i quesiti posti dagli italiani in seguito a quanto espresso da Giuseppe Conte. Primo tra tutti, con la parola ‘congiunti’ ci si riferisce anche ai ‘fidanzati’ che hanno trascorso questi ultimi mesi distanti? (Continua a leggere dopo la foto).

























Come riportato su Rai News, poco dopo l’inizio del discorso di Conte, esattamente alle 20.40, è stato rilevato su Google Trends un “picco massimo di ricerche per il termine “congiunti”, che ha poi rincalzato il suo ritmo intorno alle 22.30 fino a questa mattina. E a tanti italiani, si sono uniti anche Famiglie Arcobaleno per voce del presidente, Gianfranco Goretti, che così si è espresso. (Continua a leggere dopo la foto).















“Prevedere che si possano incontrare solo i congiunti significa non solo non voler guardare la realtà per quella che è, ovvero variopinta come lo sono le esperienze degli affetti, ma anche offendere la dignità di migliaia e migliaia di cittadine e cittadini legati da vincoli affettivi. E questo vale non solo per una coppia di fidanzati, di due persone anziane rimaste sole senza altri parenti, tanto per citare un paio di esempi, ma anche per tutte quelle famiglie omogenitoriali in cui solo uno dei due genitori è tale per legge. Impedire che l’altra mamma o l’altro papà, in caso in cui vivano in città diverse, per non dire addirittura in regioni diverse, non possa andare a trovare le proprie figli o i propri figli è discriminatorio e fuori dalle tante realtà che compongono la sfera degli affetti di ogni singolo individuo”. (Continua a leggere dopo la foto).









Per poi aggiungere: “Altrettanto lo è proibire ad un nipote di andare a trovare i nonni, solo perché quei nonni non sono riconosciuti dalla legge, come accade purtroppo se è riconosciuto dallo Stato un solo genitore o addirittura in caso di adozione speciale dove i bambini non vedono riconosciuti legalmente i parenti del genitore adottivo”. E anche Giaziano Delrio, ospite di Un Giorno da Pecora, afferma: “Conte ci faccia capire la ratio secondo la quale è possibile, giustamente, far visita ai parenti all’interno della propria regione, ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del comune di residenza. Ci auguriamo sia stata l’ennesima svista del Premier e del suo pagatissimo staff, altrimenti solo una mente disturbata sarebbe in grado di partorire una perla di queste dimensioni”. (Continua a leggere dopo la foto).

E che l’interpretazione del termine “congiunti” stia “sfuggendo a tutti gli italiani” è davvero un dato di fatto. E si apprende nelle ultime ora dall’Ansa, che con il termine “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”, seppur si rimanga ancora in attesa di una pubblicazione delle faq direttamente sul sito di Palazzo Chigi. La chiarezza permetterà di non commettere alcun passo falso e agire nella sicurezza e nella tutela di tutti.

Fase 2, Conte: possiamo vedere i “congiunti” dal 4 maggio. Ecco chi sono