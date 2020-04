In lacrime con la figlia malata: “Soldi finiti per cibo e benzina”. Colletta della polizia

La polizia aiuta una famiglia in difficoltà che doveva raggiungere il Trentino per sottoporre ad una importante visita medica una bambina di quattro anni affetta da tumore. Il fatto è accaduto sabato 25 aprile 2020 sull’autostrada A1, nel tratto in provincia di Terni.

Una pattuglia della polizia stradale è stata chiamata ad intervenire nell'area di servizio Fabro est perché, secondo le segnalazioni giunte, c'era una famiglia con al seguito due bambine in preda a crisi di pianto e disperazione. Arrivato sul posto, gli agenti della polstrada hanno trovato un uomo, una donna e due bambine di nazionalità straniera, ma residenti da oltre 20 anni in Italia, che si stavano disperando in quanto dovevano accompagnare la loro piccola di quattro al Nord per una visita ematoncologica, ma avendo finito tutti i soldi, non sapevano più cosa fare.

























L'uomo, in lacrime, ha spiegato ai poliziotti, che era lì fermo dalla sera del giorno precedente e che, a causa dell'emergenza covid 19, aveva perso il lavoro di fornaio. L'uomo ha detto anche di non aver e più soldi ma di essersi messo in viaggio verso il Trentino perché la visita della figlia era troppo importante. La piccola, infatti, è malata di cancro e aveva una visita concordata per controllare il suo stato di salute.















Il racconto dell'uomo è proseguito. Agli agenti ha spiegato di non aver mai avuto problemi economici; grazie al suo lavoro era infatti riuscito a garantire una vita modesta ma serena alla sua famiglia ora però era giunto allo stremo economico a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia più di due mesi fa.









Di fronte al racconto dell’uomo gli agenti si sono attivati coi colleghi, organizzando una colletta lampo che ha permesso, in primis, di rifocillare i genitori e le due bimbe e, poi, di assicurare una somma sufficiente per raggiungere l’ospedale del Trentino dove erano attesi per la visita.

