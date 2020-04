Giornalismo italiano in lutto, la notizia arrivata poco fa

Il mondo del giornalismo perde una stimata penna, quella di Giulietto Chiesa, storico capogruppo del Pci nel Consiglio Provinciale di Genova, nonché candidato alle elezioni europee per la lista di Di Pietro-Occhetto, poi corrispondente per note testate giornalistiche, corrispondente da Mosca per l’Unità e per La Stampa. Giulietto Chiesa è intervenuto all’assemblea nazionale della Lega per illustrare il significato della campagna No Guerra No Nato.

Si spegne all'età di 79 anni. A dare l'annuncio l'amico Vauro Senesi sul social, che così parla della scomparsa dello stimato collega: "Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occhi sono un po' anche i miei".

























E anche Diego Fusaro scrive su Twitter: "Una testa libera e pensante, di quelle che davano fastidio ai cani da guardia del potere. È una perdita grave. Il miglior modo per omaggiarne la memoria è portare avanti le sue lotte. Ciao, Giulietto!". Giulietto Chiesa è stato il celebre noto di un pacifista attivo, primo a denunciare gli orrori della guerra, assiduamente impegnato a denunciare il potere della Nato, battendosi contro ogni forma di imperialismo.















Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occhi sono un po' anche i miei. pic.twitter.com/XVksjwo9Hk — VauroSenesi (@VauroSenesi) April 26, 2020

Un giornalismo libero quello di Chiesa, che durante l'incontro avvenuto con i giovani del Movimento Our Voice il 27 gennaio affermò: "In questo sistema della comunicazione conta quasi niente", aggiungendo che: "Il potere dell'immagine è molto più potente dell'informazione intesa come tale perché gioca su tre aspetti fondamentali dell'essere umano: il sesso, la paura e il cibo". Fervido sostenitore di una forma di "alfabetizzazione", come unica 'arma contro la "vulnerabilità".









Originario di Acqui Terme, Giulietto Chiesa è stato corrispondente da Mosca per L’Unità e La Stampa, ma anche inviato per Tg5, il Tg1 e il Tg3. Accanto alla compagna Fiammetta Cucurnia, ha accettato di trasferirsi nella capitale sovietica, dove ha potuto apprendere in prima persona i processi storici che, dalla fine dell’Unione Sovietica, hanno poi condotto al fenomeno della globalizzazione con accento sempre attento sulle strategie di potere. Tra i testi di cui è stato autore si ricorda La guerra infinita, fino all’ultimo Putinfobia (2016), G8-Genova, e il best-seller Afghanistan anno zero, insieme a Vauro.

