Coronavirus, stabile numero dei morti ma giù i contagi. Spicca il dato dei tamponi

Sono 415 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 26.384 decessi dall’inizio dell’emergenza. Il numero delle persone attualmente positive sono 105.847, un migliaio meno di ieri. Dall’inizio dell’epidemia 195.351 persone hanno contratto il virus, quindi più 2.357 rispetto a ieri. 63.120 (+2.622) sono le persone guarite e quindi dimesse. Questi sono i dati della Protezione Civile, diramati nel consueto bollettino di oggi, 25 aprile.

Per quanto riguarda invece i pazienti che sono ricoverati nei nosocomi italiani con sintomi, questi sono 21.533. Le persone che invece si trovano ricoverate in terapia intensiva sono 2.102, quindi 71 in meno, mentre ieri erano state 94. Interessante anche un altro numero fornito: infatti, c'è un nuovo caso ogni 27 tamponi, mai così basso dall'inizio dell'epidemia.

























L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha elaborato un vademecum per operatori del settore alimentare e consumatori che devono "seguire regole precise in ambito domestico di igiene, conservazione e consumo degli alimenti". l'Iss ricorda che "anche il consumatore deve seguire una serie di misure che riguardano la sistemazione della spesa, il lavaggio delle mani, la separazione dei prodotti crudi e di quelli cotti nel frigorifero e la disinfezione delle superfici di casa".















All'ingresso dell'esercizio commerciale bisogna "utilizzare i gel/spray sanificanti messi a disposizione dagli esercenti per la disinfezione dei manici dei carrelli/cestelli" e inoltre "dopo la sanificazione delle mani è importante non toccarsi bocca, viso, occhi ed evitare di toccare altri oggetti (cellulare, borsa, ecc.)" e infine bisogna "utilizzare sempre i guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti" magari mettendoli sopra quelli personali.









Come detto anche il consumatore deve seguire tutta una serie di misure: le solite durante la spesa, disinfezione mani, uso di mascherine e guanti. Tornati a casa bisogna “avere cura di non poggiare le borse utilizzate per il trasporto della spesa su superfici con cui verranno in contatto alimenti”. Inoltre, “lavarle periodicamente usando acqua e sapone o soluzioni disinfettanti a base di cloro” e infine “prima di riporre la spesa e dopo averla riposta, lavare accuratamente le mani”.

