Omicidio Angela Corona, svolta choc. Confessa la nipote: “Cosa mi faceva”

È arrivata la svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni trovata senza vita in un sacco dell’immondizia tra Bagheria e Ciminna, nel palermitano. “Sì, è vero. Ho ucciso mia zia. Non ce la facevo più. Mi trattava molto male”, Maria Francesca Castronovo, la nipote 39enne di Angela Maria Corona ha ammesso anche l’aiuto di due ‘sicari’, due extracomunitari che hanno accettato “in cambio di 15 mila euro”.

La donna ha confessato l'omicidio e ha anche detto di averlo organizzato perché la zia da sempre la maltrattava. "Sin da bambina mi faceva mangiare gli scarafaggi e mi faceva lavare i denti dopo aver bagnato lo spazzolino nell'acqua del water", ha raccontato la donna agli inquirenti.

























Dal letto dell'ospedale Civico di Palermo dove è ricoverata, la donna ha raccontato ai militari dove è stato gettato il corpo e chi ha avrebbe commesso l'omicidio. La decisione era scaturita qualche mese fa, così è andata nel mercato di Ballarò e ha contattato un giovane che conosceva, l'ivoriano Guy Morel Diehi, per convincerlo a compiere l'omicidio della zia.















Il complice, Toumani Soukouna, originario del Mali, non avrebbe assistito all'omicidio della donna. Avrebbe visto Angela Maria Corona soltanto dopo che era stata strangolata e chiusa in sacco per la spazzatura. Il corpo della 47enne, fatto a pezzi o dilaniato da alcuni animali selvatici, era stato trovato dai carabinieri tra le sterpaglie lungo la strada provinciale 16 il 16 aprile.









A raccontare delle liti continue tra la zia e la nipote è stato il compagno della vittima, ma anche altri parenti. Così l’attenzione degli inquirenti si è subito concentrata sulla nipote, che si trova in ospedale per le gravi ustioni riportate sulle gambe. Sembra che sia stata proprio la zia, poi uccisa, ad averla ustionata gettandole dell’acqua bollente. Anche se la nipote ha sempre detto di essersi ustionata per l’incendio della sua auto.

