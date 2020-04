Coronavirus, ancora tanti decessi. Ma calano i pazienti in terapia intensiva

La Protezione civile ha rilasciato i dati relativi all’emergenza coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del 24 aprile, dall’inizio dell’epidemia, almeno 192.994 persone hanno contratto il virus. Nelle ultime ore sono 3.021 i positivi in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.6%. Ieri erano stati +2.646. Dal 23 aprile i decessi sono stati 420 (ieri erano stati 464). I pazienti dimessi dall’inizio del contagio sono 60.498 (+2922, +5.1%; ieri +3033).

I positivi dei quali si ha certezza sono 106.527. Se nel conto si aggiungono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall'inizio dell'epidemia arriviamo a 192.994. I pazienti ricoverati in terapia intensiva con sintomi sono 22.068. Al momento ci sono 2.173 (-94 pazienti rispetto a ieri) sono in terapia intensiva, mentre la maggior parte si trova in isolamento domiciliare.

























Questo pomeriggio il Cdm ha dato il via libera al Documento di economia e finanza 2020. "Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l'economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell'anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019". E' quanto si legge in una bozza del Def in discussione al Consiglio dei ministri.















"Nel medio periodo sarà inoltre importante assicurare la massima efficacia degli interventi adottati dal Governo affinché le perdite economiche da affrontare quest'anno rimangano temporanee e non vadano ad intaccare in misura strutturale il sistema produttivo e il potenziale di crescita dell'economia. In particolare occorre scongiurare un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggere l'occupazione". E' quanto si legge in una bozza del Def.









Sono più di 2,7 milioni le persone contagiate dal Covid-19 nel mondo e oltre 190mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione. Ad aggiornare il bilancio è la Johns Hopkins University, parlando di 2.708.885 casi confermati e 190.858 vittime. Sono invece 4.660.250 le persone che sono guarite dal coronavirus a livello globale.

