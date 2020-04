Bestie di Satana, Andrea Volpe libero dopo 16 anni di carcere: ecco come è diventato

Le Bestie di Satana è stato un gruppo di satanisti della provincia di Varese, responsabili di induzione al suicidio e di vari omicidi. La sentenza definitiva del 2007 ha ritenuto i membri del gruppo responsabili degli omicidi di Mariangela Pezzotta, Chiara Marino, Fabio Tollis e del relativo occultamento di cadavere, così come del suicidio indotto di Andrea Bontade e di altri giovani che avevano rapporti con l’organizzazione.

Il gruppo si ispirava al cosiddetto satanismo acido, anche se la vocazione satanista era alquanto confusa, limitandosi allo sfoggio di simboli esoterici quali pentacoli, croci rovesciate e il numero 666, numero che nell'Apocalisse di Giovanni, viene usato per indicare un personaggio satanico. Nata nella seconda metà degli anni novanta, la setta era più che altro dedita all'uso di sostanze stupefacenti, come ammesso anche dagli stessi membri nel corso dei processo. Andrea Volpe, 44 anni, uno dei membri della setta delle Bestie di Satana, ha finito di scontare la sua pena il 14 marzo ed è stato scarcerato dal carcere di Ferrara, dove era recluso.

























Oggi, come racconta in esclusiva Rita Cavallaro sul settimanale Giallo, è un uomo libero, che si è dedicato a una rinnovata fede nella Chiesa Evangelica. Ha lasciato la sua cella ed è tornato a casa. Al termine della quarantena imposta dal governo per arginare il coronavirus, cercherà un lavoro che gli permetta di ricostruire la vita. Insieme a un gruppo di altri ragazzi, tra il 1998 e il 2004, aveva commesso una omicidi e induzioni al suicidio. Fu Volpe a raccontare agli inquirenti, nel 2004, i deliri della setta, le croci rovesciate, il numero del diavolo e i riti sacrificali.















Volpe raccontò che sotto il leader carismatico Nicola Sapone, un idraulico di ventisette anni, e nel nome di Satana, lui e un gruppo di una decina di amici avevano commesso tre omicidi e avevano spinto a schiantarsi con l'auto contro un muro un altro adepto, Andrea Bontade. Grazie alle rivelazioni di Volpe, le Bestie di Satana furono tutte catturate e le condanne per gli omicidi e l'istigazione al suicidio furono pesanti. Carcere a vita per Sapone, che sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, a Milano, dove lavora a rotazione.









Volpe ha scontato 16 dei vent’anni che gli sono stati inflitti. Anche la Ballarin, che era stata condanna a 23 anni, dopo un percorso rieducativo in carcere durante il quale ha studiato, ha ottenuto permessi per lavorare come guida turistica e, in regime di semilibertà, si è laureata in Comunicazione e Grafica. Dal 2017 è una donna libera.

