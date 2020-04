Va al funerale della madre, multato dai carabinieri: “Ecco che mi hanno detto”

Paradossale quanto accaduto ad un uomo in Sardegna, stando al suo racconto. Bruno Zidda, autotrasportatore originario di Olbia, stava rientrando a casa dopo il funerale della madre, deceduta a 75 anni a causa del coronavirus, quando è stato fermato e multato dai Carabinieri a Olmedo, un comune in provincia di Sassari. Nonostante abbia illustrato la motivazione, i militari non hanno voluto sentire ragioni e lo hanno sanzionato. Zidda ha voluto raccontare la sua storia in un’intervista a ‘La Nuova Sardegna’.

Ecco cosa ha riferito l’uomo: “Mia madre è morta di Covid-19 lo scorso 16 aprile a Milano, dove si trovava da Natale. Mercoledì la salma è arrivata a Cagliari con un volo proveniente da Malpensa. Ho raggiunto Olmedo per aspettare l’arrivo del carro funebre e firmare tutti i documenti. Era molto tardi per procedere alla tumulazione e alla benedizione, rinviata a ieri mattina. Quindi ho deciso di rientrare ad Olbia”. E poi è sceso nei dettagli, riferendo cosa è successo durante il controllo. (Continua dopo la foto)

























Mentre era intento a viaggiare è stato protagonista di due distinti controlli. Nella prima circostanza è stato fermato dalla Polizia stradale e agli agenti ha mostrato tutta la documentazione, riguardante la morte della madre e non ha quindi subito alcuna conseguenza. I poliziotti gli hanno infatti fatto proseguire il suo viaggio. Successivamente è incorso in un altro posto di blocco, stavolta dei Carabinieri. In questa occasione non è invece riuscito a superare indenne il controllo. (Continua dopo la foto)















“Si è avvicinato un militare, mi ha chiesto dove fossi diretto con tono poco educato e dandomi del tu. Ho declinato le generalità dandogli del lei e spiegandogli che era morta mamma e che stavo rientrando da Olmedo: non sono stato creduto”, ha dichiarato l’autotrasportatore sardo. Dunque i Carabinieri hanno proceduto alla multa, non ritenendo credibile la dichiarazione del lavoratore, nonostante quest’ultimo avesse mostrato il certificato dell’avvenuto decesso della donna. (Continua dopo la foto)









Questa la chiosa finale di Bruno Zidda: “Il mio non vuole essere un attacco all’Arma, ma un appello a tutte le parti coinvolte in questo momento di emergenza. A noi cittadini ad essere rispettosi e alle forze dell’ordine a dimostrare quel senso di umanità che nel mio caso non c’è stato”. Chissà se nelle prossime ore, come accaduto già in altre occasioni, questa sanzione sarà annullata o meno.

