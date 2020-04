Maria Giusi muore a 19 anni dopo un parto “senza complicazioni”. Cosa è successo

Maria Giusi Marletta, di Raddusa, in provincia di Catania, è morta a soli di 19 dopo il parto. Una notizia scioccante che ha lasciato l’Italia intera senza parole. Sembrava che la ragazza avesse partorito senza problemi ma dopo un po’ sono sopraggiunte delle complicazioni che hanno costretto il personale sanitario a ricoverarla nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Basilotta di Nicosia dove poi è morta. Ebbene, sul caso di Maria Giusi Marletta ci sono delle novità.

E ora la Procura di Enna ha aperto un fascicolo sulla morte della ragazza avviando un'inchiesta contro ignoti: è successo dopo l'esposto presentato dal padre della vittima. Una storia terribile che duole raccontare. Maria Giusi aveva dato alla luce il suo bebè il 2 aprile. Poi, alcune ore dopo il parto (le è stato praticato un taglio cesareo), la 19enne ha avuto problemi: è entrata in arresto cardiocircolatorio ed è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva del Basilotta.

























Era il momento in cui il problema coronavirus era più intenso che mai e all'ospedale di Basilotta, il 25 marzo, erano stati attivati 4 posti nel reparto dove poi è stata ricoverata la ragazza la quale non è mai uscita da lì. Maria Giusi Marletta è morta nella notte tra il 14 e il 15 aprile, durante il ricovero non ha mai ripreso conoscenza. La ragazza è stata sottoposta al tampone per il Covid-19 ma è risultata negativa, ora i genitori vogliono chiarezza. Vogliono capire cosa sia successo.















L'Asp di Enna, per far luce sulla morte di Maria Giusi, ha disposto un'inchiesta interna e nominato una commissione. Stando alle prime ricostruzioni, il parto della 19enne era avvenuto senza complicazioni. Aveva deciso di partorire a Nicosia perché il suo ginecologo era di lì. Poco dopo il parto, però, la ragazza ha iniziato ad avere problemi, a quanto pare di trattava di un'infezione polmonare o almeno così sembrava. Poi la situazione è precipitata e la giovane, senza mai riprendere conoscenza è uscita dalla terapia intensiva solo da morta.









“La mia guerriera è volata tra gli angeli – ha scritto il padre disperato su Facebook – Giusi bella mia spero che al tuo arrivo in paradiso tutti gli angeli ti hanno accolto a braccia aperte come gli ho chiesto io dicendogli che stava arrivando il mio gioiello più prezioso e ti abbiano steso un tappeto di rose profumate degne di una principessa la mia…ti ho dato la vita Gioia mia e per la vita ti amerò”.

