Lotto, Superenalotto, giochi e scommesse: ecco quando tornano. Ma cambia qualcosa

Verso la Fase 2. Un lento ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria passa anche dalla ripresa delle lotterie. Un fermo di 44 giorni costato parecchio in termini di incassi. Secondo una stima di Agipronews su dati dell’industria, l’impatto per il fisco è stato quasi 200 milioni di euro. Per gli appassionati però il tempo dell’attesa è finito. A dirlo è il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che dispone “un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica”.

Dal 27 aprile riprende la raccolta dei giochi numerici 10 e Lotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa: le cui estrazioni “avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori”, si legge ancora nel documento firmato da Minenna.

Dal 4 maggio riprendono i giochi SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale e delle scommesse "che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia", in questo caso le estrazioni "verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria". Dall'11 maggio riprende invece la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento e della raccolta tramite dispositivi elettronici tipo slot machine. Lo stabilisce un nuovo decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale si determina il calendario della riapertura di alcuni giochi.

























Questo mentre tutta la Fase 2 è sotto la lente di ingrandimento della politica. Se l'incremento dei contagiati sarà sceso sotto quota 2mila – cifra sfiorata lunedì quando si è arrivati a 2.200 – l'allentamento della stretta sui cittadini , dicono fonti governative, sarà più ampio, altrimenti, se come in questi giorni saremo sempre attorno a quota 3mila, il 4 maggio la riapertura sarà limitata alle attività industriali e a parte di quelle commerciali mentre per i singoli rimarranno molti divieti.















Un piano è previsto entro lunedì prossimo. In ogni caso si sottolinea che le misure saranno provvisorie. Sotto particolare esame sarà l'indicatore 'R con zero' che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Se salirà sopra una cifra superiore a 0.6%- 0.8% (laddove il fattore 1 indica che ogni malato ne infetta un altro) potrà essere ridotta ulteriormente l'apertura. La soglia non è stata decisa, ma viene valutata da Palazzo Chigi e dal ministero della Salute con gli esperti del comitato tecnico scientifico per l'emergenza.











Quello che è certo è che il piano del Governo per il post 4 maggio prevede l’utilizzo esteso di mascherina e guanti per ogni situazione nella quale non si può garantire la distanza di sicurezza di un metro e per ogni spazio chiuso. Quindi per accedere a negozi (ma anche fare la fila all’esterno), prendere i mezzi pubblici, viaggiare in treno o in aereo, ma anche in auto non da soli. In linea di massima l’orientamento del governo sarebbe quello di togliere il divieto di spostarsi liberamente nel comune di residenza e probabilmente anche fuori dal comune di residenza.

