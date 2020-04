Addio a mamma Mirella: non aveva trovato posto in ospedale

Mamma Mirella non ce l’ha fatta. È morta a 53 anni nella rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore dove era ricoverata a causa del coronavirus: è la vittima più giovane registrata a Penne, in provincia di Pescara. Mirella Pavone, che lascia due figli, era originaria di Montebello di Bertona, ma viveva da circa 30 anni a Penne che era diventato ormai la sua nuova casa.

In paese sono tutti scossi dalla notizia della sua scomparsa. Mirella era infatti piuttosto conosciuta dal momento che lavorava in una cooperativa sociale. Come riporta Il Messaggero, risultata positiva al coronavirus quando l'Italia stava affrontando l'apice dell'epidemia, la 53enne era stata trasportata da un'ambulanza all'Aquila per la mancanza di posti a Pescara e Penne. Il coronavirus se l'è portata via dopo essersi insinuato in un corpo reso fragile da una patologia concomitante.

























Fino al 19 aprile scorso il comune di Penne, poco meno di 12mila abitanti, era considerato zona rossa speciale su disposizione del presidente della Regione Marsilio. Ad oggi i residenti positivi sono 118 e la situazione sembra stia seguendo un trend positivo come nel resto d'Italia. Anche nella cittadina abruzzese, infatti, non sono stati registrati nuovi contagi nelle ultime 48 ore e i guariti sono 63.















In generale dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Abruzzo sono stati registrati 2733 casi positivi al coronavirus e le vittime finora accertate nella regione sono 276. Ma come detto lo scenario si prospetta piuttosto positivo, con 30 guariti in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 349 pazienti guariti dal virus.











In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile mercoledì 22 aprile. Il totale dall’inizio dell’emergenza è 25085. Spicca il dato record di guariti: altri 2943, per una cifra complessiva di 54543. I casi attualmente positivi sono 107699, con un lieve calo (-10) rispetto alla giornata precedente e diminuiscono anche i ricoverati, che sono 23805 (-329) e i pazienti in terapia intensiva: sono 2384 (-87). In isolamento domiciliare sono segnalate 81510 persone (+406).

