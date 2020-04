“Succederà a fine aprile”. Coronavirus, la notizia arriva dagli esperti sanitari

Siamo nella fase 2 della pandemia. Cosa accadrà ora? Per il momento il lockdown dovrebbe durare fino al 3 maggio ma è possibile che le misure vengano prorogate ulteriormente. Ma cosa accadrà? E quando arriveremo a zero contagi? L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane ha disegnato la mappa del contagio nelle regioni italiane e ha detto una cosa interessante, cioè che ci saranno “zero contagi dal 12 maggio, nel Lazio e al Sud da fine aprile”. Per la Lombardia e altre regioni la faccenda si fa più seria.

I contagi, in Lombardia e nelle Marche arriveranno a zero "non prima di fine giugno". Le regioni dove il coronavirus è iniziato prima si libereranno del virus più tardi. Ma vediamo nel dettaglio quando questo incubo potrebbe finire regione per regione. Le prime regioni a liberarsi del coronavirus potrebbero essere Basilicata e Umbria che potrebbero arrivare a zero contagi già dal 21 aprile.

























Il Lazio, stando a quanto riferito dall'Osservatorio, dovrà ancora aspettare, "almeno il 12 maggio". Veneto e Piemonte potrebbero uscire il 21 maggio; Emilia Romagna e Toscana, invece, non ne usciranno "prima della fine di maggio". E al Sud? Probabilmente la situazione si stabilizzerà "tra fine aprile e inizio maggio". Queste le previsioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio e ordinario di Igiene all'università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio.















Insomma, quel che dicono gli esperti è che in Italia la situazione sarà diversa da regione a regione. In particolare "la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia". Siamo in quella che è chiamata la fase 2 ma non significa che possiamo abbassare la guardia. E questa fase 2 va programmata nel dettaglio. "È quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi – ha spiegato Solipaca – al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni".











Per questa ragione "l'Osservatorio ha effettuato un'analisi con l'obiettivo di individuare non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l'azzeramento dei nuovi contagi". Si tratta di un lavoro che "si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile".

