“Già 18 anni”. Alex Baroni, nel giorno dell’anniversario l’omaggio che spacca il cuore

Aveva 35 anni e tutta la vita davanti Alex Baroni. Una macchina che sbuca all’improvviso, un incidente, un calvario di quasi un mese a lottare per la vita e poi la resa. Sono passati 18 anni da quando Alex Baroni ci ha lasciato e oggi sono stati tanti quelli che non dimenticano. Tra loro Eros Ramazzotti.

Eros ha postato delle immagini davvero toccanti e commoventi sui social che sono subito diventate virali non solo tra i suoi fan, ma anche tra quelli dell’ex fidanzato di Giorgia che più volte lo ha ricordato con le lacrime agli occhi. Con in sottofondo la musica di Alex Baroni, Eros Ramazzotti monta le foto e aggiunge: “Ciao Alex, sono passati già 18 anni 😥la tua arte manca come la tua anima”. Continua dopo la foto



















Nelle settimane scorse, a parlare di Alex Baroni era stata la ex fidanzata Giorgia, il motivo: la morte della mamma del cantante. Giorgia aveva scelto di salutare la donna che per un periodo era stata sua suocera, Marina Marcelletti, nel modo più dolce postando una sua foto che la ritrae sorridente, al mare. Accompagnata da queste parole: “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”. Continua dopo la foto















Tra i commenti al post, anche quello di Tiziano Ferro che ha scritto: “Che tesoro di donna”. La cantante non ha mai smesso di ricordare il suo ex fidanzato. Ogni anno, attorno alla data della sua scomparsa, il 13 aprile, quell’anno era il 2002, Giorgia pubblica un pensiero, un ricordo su di lui. Lo scorso anno aveva detto: “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. Continua dopo la foto











E ancora: “Le ferite si portano, ci convivi, mentre magari prima tentavi in qualche modo di combatterle, anche se alcune sono incurabili. Ci devi convivere cercando però di non vivere lì, nel passato. Devi dargli valore, accettando quanto ti hanno cambiato e andare avanti”. I due erano stati fidanzati dal 1997 al 2001.

