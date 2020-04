Coronavirus, l’effetto contagio di un colpo di tosse e uno starnuto al supermercato

Convivere con il coronavirus significa anche sapersi difendere. Dopo il distanziamento sociale, e l’uso delle mascherine, ecco che una ricerca dell’università di Helsinki rivela un nuovo comportamento del virus. Gli studi pubblicati sul sito dell’ateneo rivelano infatti che che, in caso di tosse o starnuti, le particelle che contengono il virus possono rimanere nell’aria molto più a lungo di quanto si potesse immaginare all’inizio. C’è quindi un alto rischio di infezione ‘droplet’, che è la modalità principale di diffusione del virus del Covid-19. Lo riporta anche il Daily Mail.

Nell'animazione in 3D, è stato ricostruito il potenziale di diffusione del virus: in pochi minuti, le particelle possono spostarsi attraverso le corsie di un supermercato, con il rischio di infettare altre persone. Secondo lo studio, nei supermercati o in altri luoghi al chiuso ma accessibili, c'è anche il rischio che l'effetto 'droplet' possa essere potenziato dalla ventilazione interna delle strutture.



















"I rischi di contagio sono concreti e alla luce di questo studio dobbiamo ribadirlo: è necessario restare in casa e uscire per fare la spesa il meno possibile. Uno o due metri di distanza di sicurezza tra le persone potrebbero anche non bastare", ha spiegato il coordinatore dello studio, il professor Ville Vuorinen. Ciò mentre, secondo , secondo un'indagine condotta dai medici di famiglia che l'Adnkronos Salute ha potuto visionare, si scopre che il numero di contagiati dal coronavirus a Milano potrebbe essere 9 volte più alto.















Si salirebbe da una percentuale di infettati rilevata dalle statistiche ufficiali che a marzo – nel periodo preso in considerazione dall'indagine – era pari allo 0,17% della popolazione della metropoli, fino all'1,5% che emerge dalle osservazioni raccolte dai camici bianchi di fiducia sui loro assistiti. A prendere l'iniziativa di approfondire il nodo dei numeri reali – tanto dibattuto – è stato il medico di famiglia Irven Mussi, che ha deciso di inviare un breve questionario ai colleghi, con l'obiettivo di fotografare la situazione del capoluogo lombardo e provincia.











A muoverlo il fatto che “in Lombardia i tamponi nasofaringei per la ricerca di Covid-19 vengono eseguiti su pazienti ricoverati o che afferiscono al pronto soccorso oppure in situazioni particolari (calciatori, cliniche e così via) – dice Mussi – Sul territorio non sono stati eseguiti tamponi, nemmeno a pazienti fortemente sospetti per coronavirus”. Quindi, ragiona, “tutti i dati sul numero dei colpiti dall’epidemia di Covid-19 in regione si riferiscono a pazienti gravi, per i quali c’è stato un accesso agli ospedali. In realtà la maggior parte dei pazienti non presentano, per fortuna, situazioni cliniche così drammatiche da richiedere il ricovero. E questi non risultano in nessun report ufficiale”.

