Nella casa del Grande Fratello Vip è è tarda notte quando i concorrenti, particolarmente nostalgici, dopo alcuni brindisi di festa iniziano a ricordare i compagni d’avventura, dai pesanti scontri nati dopo le fatidiche nomination fino ai momenti più divertenti come le numerose imitazioni. I vip infatti, nonostante la forte adrenalina per la finale che andrà in onda mercoledì 8 aprile su Canale 5, sembrano sentire notevolmente la mancanza dei concorrenti eliminati che li hanno accompagni in questa straordinaria avventura.

Patrick Ray Pugliese ricorda i momenti divertenti delle liti tra Valeria Marina e Sossio Aruta: "Ma vi ricordate la Marini che si litigava il lettino con Sossio" mentre il calciatore aggiunge "Perché le sfide del leader con Antonio". La serata prosegue tranquillamente e Antonella Elia si confida con Paola Di benedetto e ripensa anche lei ad alcune coinquiline che hanno vissuto nella: "Se penso a Licia, era mia amica e ora non mi fido di lei", Ma Paola cerca di difendere l'attrice: "Molto è carattere, lei ha sempre cercato appoggio da tutti, dipende".



















La showgirl però sembra essere particolarmente amareggiata per come alcuni legami siano cambiati nella Casa e piccata aggiunge: "Secondo me bisogna essere in grado di giocare anche da soli, senza avere bisogno degli altri" mentre Paola riprende la parola dicendo "Infatti questo percorso ha senso se riesci ad andare avanti da solo, per questo poi ti sembra di aver vissuto tre anni e non solo tre mesi" mentre Antonella aggiunge "Esatto, certo che ne sono successe di cose qua dentro, a raccontarle non ci si crede".















Successivamente le due coinquiline rimangono in silenzio, assorte nei loro pensieri, ad ascoltare la musica in sottofondo nella Casa con gli altri compagni d'avventura. Ed è in questo momento che cala l'imbarazzo. Il Grande Fratello Vip ha deciso di aggiungere alla sua playlist un brano: "Dov'è" de Le Vibrazioni, il brano di Sanremo 2020 che Francesco Sarcina ha dedicato all'ex moglie Clizia Incorvaia, ex concorrente del GF Vip, che nella casa ha iniziato una relazione con Paolo Ciavarro.









HANNO MESSO LA CANZONE DELLE VIBRAZIONI E SUBITO LE TELECAMERE PUNTATE SU PAOLO LUI CHE FA FINTA DI NON CAPIRE MA DALLA SUA FACCIA SI CAPISCE TUTTO IL CONTRARIO#GFVIPpic.twitter.com/8tb96zudkj — ‏ً (@chocoila) April 7, 2020

Paola Di Benedetto ha strabuzzato gli occhi. “Ma davvero?”, si è domandata allibita la showgirl, mentre la ex Madre Natura non nascondeva un imbarazzo che, forse, sarebbe stato più giustificato da parte di Ciavarro, che invece, nonostante le frecciatine di qualche altro inquilino ha fatto finta di niente.