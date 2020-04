Ponte sul fiume crolla mentre passano veicoli: “È venuto giù tutto!”. La situazione

Siamo in Toscana, in provincia di Massa Carrara: è qui che un ponte è crollato questa mattina intorno alle 10:30. Il crollo è avvenuto nel tratto abitato che collega Santo Stefano Magra con Albiano (che si trova in provincia di Massa-Carrara). Il ponto da quello che viene raccontato dai testimoni oculari ha ceduto improvvisamente. Naturalmente sul posto sono presenti i vigili del fuoco.

E come si può vedere anche dalle prime immagini, è rimasto coinvolto nel crollo un furgone del corriere Bartolini. Secondo quanto appreso, la persone che era a bordo del mezzo si è salvata. Nella zona si sente un forte odore di gas. Tra le diverse ipotesi avanzate nei primissimi istanti sulle ragioni del crollo, oltre al cedimento strutturale, anche quella di una fuga. Ma gli accertamenti sono in corso. L'infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti.



















Ma, dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. Stando a quanto riferito da fonti sanitarie riprese da Ansa.it: "C'è un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale in seguito al crollo del ponte ad Albiano Magra".















E ancora: "Sarebbe il conducente di un furgone. Un altro autista sempre di un furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc". "Il ponte, – come specificato anche da Regione Liguria, – si trova in territorio toscano".











E lo stesso ente regionale ligure avrebbe “già contattato la protezione civile della Toscana per offrire tutto il supporto attraverso il polo di santo Stefano Magra della propria colonna mobile”. A dare conferma della drammatica notizia, attraverso i suoi profili social, è stato anche il presidente della Commissione Politiche Ue dell’M5S, Sergio Battelli: “Un ponte appena crollato ad Albiano Magra. Non si sa ancora se qualcuno stesse transitando”.

