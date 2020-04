Coronavirus: Umberto e Maria, festa a sorpresa in ospedale per l’anniversario

“Credo che, nonostante la malattia e l’ospedale, questo sia stato l’anniversario di matrimonio più bello della mia vita”. Con queste parole, e gli occhi lucidi dall’emozione, Umberto Duri, 78 anni, ha commentato il bellissimo gesto degli infermieri dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Lui e la moglie Maria sono ricoverati insieme in due differenti reparti Covid-19 del nosocomio torinese. Due giorni fa era il loro cinquantaseiesimo anniversario di matrimonio. Una ricorrenza a cui Umberto e Maria sono legatissimi, e che celebrano ogni anno, ma questa volta festeggiare questo traguardo sembrava impossibile. Sembrava, perché in un momento così difficile, nonostante il grande lavoro e gli impegni nella gestione dell’emergenza sanitaria, gli infermieri sono riusciti a realizzare una bellissima sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)



















In occasione della ricorrenza, infatti, al signor Umberto e alla signora Maria è stata organizzata una piccola “festicciola” nella quale non è mancata una torta con la scritta “56 anni insieme“. Marito e moglie, che avevano ormai rinunciato all’idea di poter festeggiare il loro anniversario, sono rimasti senza parole per il bellissimo gesto degli operatori sanitari. Tanto che il signor Umberto ha voluto ringraziarli con una lettera. (Continua a leggere dopo la foto)















“Una cosa così non me la sarei mai aspettata. – ha scritto il signor Umberto – Si vede che c’è ancora tanta umanità e che non tutti gli infermieri se ne fregano, ma tanti sono bravi, con un cuore d’oro. Forse, ma non forse, questo è stato il più bell’anniversario di matrimonio dei 56 anni passati insieme. Grazie a tutti quanti per avermi fatto questo regalo, il più bello della mia vita, anche in un momento brutto come questo“. (Continua a leggere dopo la foto)









Umberto ha 78 anni, Maria 80. Hanno un figlio. Sono ricoverati insieme, lei dal 14 marzo, lui dal 1° aprile. Adesso si sta creando il percorso per la dimissione. Umberto e Maria si sono rincontrati così, dopo settimane di malattia. Le mani strette e gli occhi pieni di lacrime. Dopo giorni difficili ora Maria si è ripresa, anche se è ancora a letto, Umberto, invece, è arrivato in ospedale il primo di aprile e sta già meglio.

“Hai tradito Paola Di Benedetto”. Fernanda Lessa lancia la bomba sul fidanzato della concorrente del GF Vip