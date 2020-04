Coronavirus, la ministra Azzolina sulla scuola: “Cosa succede a settembre”

Si parla di scuola. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, incalzata da Fabio Fazio e dal virologo Roberto Burioni a “Che tempo che fa”, a proposito del ritorno a scuola dopo il 18 maggio ha detto: “La politica sarà ancora più prudente della scienza perché mai e poi mai metteremmo a rischio la vita degli studenti”. Sull’esame di Maturità, rivelato da Repubblica, ha voluto tenere il punto: “Gli studenti sono tutti ammessi, ma essere ammessi non significa essere promossi”.

E ancora: "Saranno tutti ammessi perché non abbiamo la certezza matematica di essere arrivati al 100 per cento degli studenti con la didattica a distanza". E rispetto a settembre, alla domanda se le lezioni a distanza continueranno ad essere usate, ha risposto che è un'ipotesi: "Stiamo immaginando scenari per l'autunno, c'è il problema delle classi pollaio, dove è impossibile mantenere la distanza di sicurezza".



















"Abbiamo previsto diversi scenari che garantiscano un esame serio – ha spiegato la ministra – Gli scenari sono due per gli esami di Stato: una nel caso in cui si tornasse in classe entro il 18 maggio è di un esame di maturità con una commissione tutta interna con il presidente esterno", ci sarà "la prova nazionale di italiano, la seconda prova sarà preparate dalla commissione interna".















Se invece non si torna a scuola, "gli esami saranno con un'unica prova orale" e "gli studenti saranno tutti ammessi ma non significa essere promossi". Azzolina ha parlato anche degli esami di terza media.











“L’esame di terza media si farà comunque”, sia che le scuole riaprano sia che restino chiuse per l’emergenza coronavirus. Se la scuola non dovesse riaprire, “gli studenti presenteranno un elaborato e ci sarà lo scrutinio finale. L’esame comunque si farà”.

