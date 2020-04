Coronavirus, mamma Katia muore a 38 anni: lascia 2 figlie piccole

Una storia che toglie il fiato quella di Katia Colucci, mamma di 38 anni vittima del Coronavirus. Originaria di una paese della Puglia, Katia Colucci si era trasferita dopo il matrimonio a Gravellona Toce, nella provincia di Verbano Cusio Ossola. A quanto si apprende da fonti locali, Katia Colucci si era ammalata di coronavirus dopo aver combattuto a lungo contro un tumore, ma questa volta non è riuscita a sconfiggere la malattia. Katia lascia due bambine di 9 e 2 anni.

Per mesi aveva combattuto contro un tumore, sottoponendosi anche a cure dolorose, ma era riuscita a farcela. Poi qualhe giorno fa ha iniziato ad avere problemi respiratori. A raccontare la sua storia e il marito, che lavora come frontaliere in Svizzera, spiega che è stata ricoverata in ospedale, ma da allora non l'ha più vista.



















Le condizioni della 38enne si sono aggravate e alla fine non ce l'ha fatta. Il marito e le figlie di Katia sono ora in isolamento, mentre tutto il resto della famiglia è sconvolto dal dolore di questa perdita. Ricordata da tutti come una donna vitale e sorridente, Katia Colucci lascia un grande vuoto con la sua morte.















Sono oltre 15mila i morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati 681 morti, per un totale di 15362. Nel complesso i positivi sono attualmente 88274 (+2886), mentre i guariti sono 20996 (+1238). Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva: 3994, -74 rispetto a ieri (dati aggiornati a sabato 4 aprile).









“Oggi per la prima volta c’è un dato molto importante, il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce. Questo consente ai nostri ospedali di respirare, è il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell’emergenza”, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 29010, in isolamento domiciliare 55270. Il totale dei tamponi eseguiti è di 657224. I casi totali dall’inizio

