Restrizioni Coronavirus, la novità per bambini e genitori: “È possibile”

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo, il bollettino della Protezione Civile ha fornito questi dati: sono morte 837 persone, un dato in aumento visto che ieri (lunedì 30 marzo) i decessi erano stati 812. I guariti sono stati 1.109 meno del giorno prima (erano 1.590). I nuovi positivi attuali sono 2.107 quando ieri erano 1.648 perché c’erano stati più guariti. Solo 42 nuovi ricoverati in terapia intensiva quando ieri erano stati 75. Il totale dei positivi è di 77635. Di questi 4023 sono ricoverati in terapia intensiva.

Ma fortunatamente ci sono buone news dalla regione più colpita, ovvero la Lombardia. Infatti, per il sesto giorno consecutivo è in calo la crescita dei contagi. I nuovi casi positivi sono 1047 (ieri il dato era stato di 1.154, due giorni fa 1592). Diminuiscono anche i decessi: 381, per un totale di 7199. Ieri erano stati 458, due giorni fa 416. Ed è invece di poco fa una notizia molto importante per genitori e bambini, ufficializzata tramite una nota del Viminale. (Continua dopo la foto)



















Secondo quanto riferisce la circolare inviata ai prefetti per fornire chiarimenti sui divieti legati agli assembramenti e agli spostamenti, “è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. E c’è anche una conferma, sempre interpretando le disposizioni ufficializzate dal Viminale. Vediamo quale. (Continua dopo la foto)















Tra le attività motorie ammesse risulta esserci il jogging. Lo ha affermato in via definitiva il Viminale, precisando quindi la circolare firmata da Matteo Piantedosi, il capo di Gabinetto del ministro dell’Interno. Quindi, seppur con le precauzioni del caso, almeno ad uno dei genitori sarà consentito far prendere aria per un breve periodo di tempo e nelle vicinanze della propria abitazione ai propri figli. Sicuramente una notizia positiva per mamme e papà. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda i controlli delle forze dell’ordine, sono state sanzionate 6348 persone. Sono 222.450 le persone e 88.611 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo ieri nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle misure di contenimento del covid 19. Sono 15 le persone positive al coronavirus denunciate per violazione della quarantena.

