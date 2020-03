Coronavirus: ancora altissimo il numero dei decessi. Tornano a salire i contagi

Come ogni pomeriggio il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha snocciolato i dati relativi all’emergenza coronavirus in Italia. Da ieri sono morte 837 persone, un dato in aumento visto che ieri (lunedì 30 marzo) i decessi erano stati 812. I guariti sono stati 1.109 meno del giorno prima (erano 1.590). I nuovi positivi attuali sono 2.107 quando ieri erano 1.648 perché c’erano stati più guariti. Solo 42 nuovi ricoverati in terapia intensiva quando ieri erano stati 75. Il totale dei positivi è di 77635.

Di questi 4023 sono ricoverati in terapia intensiva, 28192 sono ricoverati con sintomi non gravi, mentre 45420 persone sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. Buone notizie in Lombardia, dove per il sesto giorno consecutivo è in calo la crescita dei contagi. I nuovi casi positivi sono 1047 (ieri il dato era stato di 1.154, due giorni fa 1592). Diminuiscono anche i decessi: 381, per un totale di 7199. Ieri erano stati 458, due giorni fa 416. Resi noti anche i dati del Lazio. I nuovi casi positivi nella regione sono 181. A Roma i nuovi contagiati sono 54, dato che sale a 116 se si considera l’intera provincia. A Viterbo sono 23 nuovi casi positivi e 1250 persone uscite dalla quarantena. A Frosinone si registrano 18 nuovi casi e 145 persone uscite dalla quarantena.(Continua a leggere dopo la foto)



















12 nuovi contagiati a Rieti, tre decessi, una donna di 46 anni, un uomo di 70 e un uomo di 80 anni, tutti con patologie pregresse. Anche a Latina sono 12 i nuovi casi positivi, morto un uomo di 59 anni, 8 pazienti guariti e 2922 persone uscite dall’isolamento domiciliare.

“Siamo passati da un incremento dell’11% rispetto al giorno precedente a quello di oggi del 2% rispetto a ieri. E’ un continuo calare di questa cifra. Questi per noi sono dati statistici che ci confortano nel dire che le misure che sono state adottate sono corrette, che dobbiamo continuare a adottarle e più saremo bravi nel mantenerle più questi numeri caleranno il prima possibile”, aveva spiegato ieri Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. (Continua a leggere dopo la foto)















“Quindi ci auguriamo che tutti possano continuare con rinnovato impegno a rispettare le misure ed è per questo che facciamo continuamente appelli ai corretti comportamenti, altrimenti riparte la diffusione del contagio”, aveva proseguito Borreli, tornato in campo sabato dopo lo stop di qualche giorno per motivi di salute. Il capo della Protezione civile si era sottoposto a tampone ma era risultato negativo ed è tornato subito a lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)









Sanzionate 6348 persone: Sono 222.450 le persone e 88.611 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo ieri nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle misure di contenimento del covid 19. Sono i dati resi noti dal Viminale. Sono 15 le persone positive al coronavirus denunciate per violazione della quarantena. Sanzionate 6.348 persone e 145 negozianti mentre le denunce sono scattate anche per 94 persone che hanno dichiarato il falso. Infine sono 7 i negozi chiusi e 15 quelli sottoposti a chiusura provvisoria.

