Una foto che dà speranza. Dopo settimane di emergenza, il pronto soccorso Covid 19 dell’ospedale Maggiore di Parma, una delle province più colpite dal coronavirus, è vuoto. Il picco era stato il 16 marzo con 172 accessi covid al Pronto soccorso, ma come dimostra la foto del fotografo Marco Vasini, il trend sembrerebbe in calo.

Come scrive "La Repubblica": "Dal pomeriggio di lunedì, nell'ex sala d'attesa e negli ambulatori dell'unità operativa dedicata ai casi di emergenza non ci sono più pazienti ma barelle vuote. L'area è stata totalmente sanificata. Negli ultimi quindici giorni la zona Covid si presentava con una distesa di oltre cinquanta barelle occupate da persone con problemi respiratori".



















E ancora: "Dopo giornate infinite e senza sosta, ecco un significativo segnale di ottimismo che arriva dal Pronto soccorso. Resta invece alto il numero dei decessi. Nella lotta al virus si è aperta una nuova fase caratterizzata anche dalla modalità di esecuzione dei tamponi e dalle visite a casa da parte dei medici ai pazienti con sintomi non gravi".















"Mai visto un numero così basso, se fosse confermato sarebbe un deciso decremento. Non voglio illudere nessuno, nemmeno me stesso", aveva spiegato il commissario straordinario all'emergenza Covid in Emilia Romagna, Sergio Venturi, dando la buona notizia che tutti attendevano. Il 30 marzo, infatti, sono stati 412 i nuovi positivi al cornavirus rispetto al 29 marzo, nemmeno un terzo dei tamponi refertati. "Azzeramento dei casi a fine aprile? Se avvenisse prima sarei felice", aveva concluso il commissario Venturi. Il numero totale dei malati nella regione Emilia Romagna è così salito a 13.531.









Salito anche il numero delle guarigioni, che il 30 marzo hanno raggiunto quota 1.227 (86 in più rispetto al 29 marzo), 926 delle quali riguardano persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione; 301 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

