Coronavirus, ecco quanti positivi trovati fuori casa (e denunciati) dalla polizia

Non c’è davvero limite alla stupidità umana, a volte. E sì, i peggiori nemici siamo noi stessi, ogni tanto. Potremmo andare avanti con frasi del genere per tutto il giorno per raccontare l’assurda vicenda degli oltre 250 positivi denunciati perché tranquillamente in giro. Grazie ai controlli che le Forze dell’Ordine stanno effettuando, negli ultimi giorni è emerso un dato molto preoccupante, in fatti: sono ben 257 le persone positive al Coronavirus alle quali era stata imposta la quarantena che sono state individuate in giro, come se nulla fosse.

Tutti questi soggetti sono stati denunciati ed ora rischiano un processo per Epidemia Colposa ed una condanna che arriva a 5 anni di carcere. Ognuno di essi aveva una scusa per andare in giro. Ognuno di essi era consapevole di essere positivo al Coronavirus. Eppure sono andati tranquillamente al supermercato o hanno portato il cane a spasso. Qualcuno è stato anche trovato a passeggio per il centro di Milano.



















Secondo i dati del Viminale, durante i controlli effettuati tra il 26 ed il 29 marzo, sono state individuate 257 persone consapevoli di essere positive al Coronavirus e che hanno comunque continuato a circolare sul territorio, non ottemperando quindi all'obbligo di restare a casa. Ricordiamo che mentre i cittadini sani possono uscire da casa per svolgere attività fondamentali, come andare a lavoro o fare la spesa, chi è positivo al Coronavirus ha l'obbligo di restare a casa e il divieto assoluto di uscire per nessun motivo.















Nel frattempo all'Italia arriva il plauso dell'Oms alle misure prese con il virus, mentre aumentano i controlli e le persone denunciate perché trovate fuori casa senza motivo: quasi ottomila i denunciati, più 13,5 in due giorni (si parla dello 0,0001% della popolazione italiana, ovvero 1 denunciato ogni 10mila circa). E desta preoccupazione il caso di Torino: torna infatti positivo il paziente 1 dichiarato guarito che quindi torna in isolamento. E intanto l'Organizzazione mondiale della sanità parla del nostro paese con commenti positivi.











“L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all’Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore”. A dirlo Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha aggiunto: “Ho incontrato nelle scorse settimane le autorità italiane e vorrei ribadire ancora una volta il mio apprezzamento al ministro della Salute Roberto Speranza per la trasparenza nel condividere i dati”.

