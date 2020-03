Coronavirus, dimezzati i contagi in 24 ore. Ma il numero dei morti resta altissimo

Coronavirus, il bollettino del 30 marzo della protezione civile. Attualmente sono 75.528 positivi con un incremento di 1778 pazienti, la metà rispetto al dato di ieri. Oggi registriamo 812 deceduti, un numero purtroppo sempre altissimo. Cresce anche il totale dei guariti è 14.720, 1540 solo oggi, il record dall’inizio dell’epidemia.

“Stiamo andando benino, manteniamoci ancora fermi negli obblighi che dobbiamo rispettare” Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene sull’emergenza coronavirus nel consueto appuntamento con la stampa”. ”Le indicazioni che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada: stiamo mantenendo quella specie di linea che non più in salita e non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione, questo è l’aspetto positivo a cui noi guardiamo con grande interesse e speranza. Questo non toglie che non si debba abbassare la guardia”, aggiunge. Continua dopo la foto



















“Noi siamo della linea di poter mantenere le stesse misure dell’ordinanza che sono in vigore in Lombardia fino al 4 aprile. Stiamo ragionando con le altre Regioni per mandare al governo richieste che siano più condivise possibili: se il governo le accetterà benissimo, altrimenti noi abbiamo la possibilità di fare un’ordinanza. Noi chiediamo di mantenere queste chiusure. Sull’attività produttiva è una scelta che può essere fatta solo dal governo”, spiega. Continua dopo la foto















“Noi abbiamo mandato la nostra proposta al presidente della Conferenza delle Regioni, bisogna vedere se si può fare richiesta comune, noi siamo delle opinioni che si devono mantenere misure rigorose” contro il coronavirus, sottolinea Fontana. Per il prolungamento delle chiusure “sicuramente dovremmo concordarla con le altre regioni, io penso che comunque si debba parlare della metà di aprile anche perché siamo in un fase positiva ma dobbiamo solidificarla”, evidenzia. Continua dopo la foto











“Una grande opera che solo l’ingegno e la concretezza lombarda potevano realizzare in così poco tempo. A tutte le maestranze va il mio più sentito ringraziamento. Un pensiero particolare lo rivolgo all’amico Guido Bertolaso che, fin dal primo momento, ha creduto in questa missione e, nonostante sia stato colpito dal virus, continua a contribuire a distanza in maniera fattiva per rendere l’ospedale operativo”, afferma al termine della visita all’ospedale allestito presso i padiglioni della Fiera di Milano per i malati di Covid-19.

E parole di orgoglio arrivano anche dall’assessore al Welgare, Giulio, Gallera che si dice “molto emozionato e orgoglioso di chi materialmente ci ha dato una mano a costruire tutto questo, di chi come il presidente Fontana per primo ha voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo, dei medici e degli infermieri. E’ il luogo plastico del sistema lombardo che dà speranza alle persone, è quello che faremo qui. E’ un ospedale creato dalla Regione Lombardia, abbiamo ancora bisogno di medici e infermieri che hanno voglia venire a fare esperienza qui, in un ospedale che sarà al servizio del Paese e magari anche dell’Europa”.

