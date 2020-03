Musica italiana in lutto, addio al maestro: senza di lui non avremmo avuto i migliori interpreti

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto a Milano Franco Crepax, che è stato per anni uno dei pilastri della discografia italiana. Aveva lanciato Lucio Battisti e Caterina Caselli. Nato nel 1928 aveva iniziato a lavorare nel 1952 alla VCM (poi diventata EMI), ma già l’anno dopo era passato alla edizioni G. Ricordi & C., dove – insieme a Nanni Ricordi – nel 1958 contribuisce a inaugurare l’attività di produzione della Dischi Ricordi, di cui è nominato direttore generale.

Franco Crepax era fratello del disegnatore Guido Crepax e padre di Valentina, che ispirò l’eroina del celebre fumetto. Negli anni Sessanta, come direttore generale prima alla Dischi Ricordi e poi alla Cgd, ha contribuito a lanciare i primi cantautori come Gino Paoli, Giorgio Gaber, Umberto Bindi, Enzo Jannacci, Sergio Endrigo e Luigi Tenco ma anche interpreti della canzone italiana. Continua dopo la foto



















Nel 1961, nel ruolo di direttore generale, è passato alla CGD, di cui nel 1978 è diventato amministratore delegato contribuendo al lancio di Gigliola Cinquetti, Caterina Caselli, Marcella Bella, dei Pooh. Nel 1986 è poi diventato ad della Panarecord Dischi. Accanto all’attività di produttore ha condotto anche quella di scrittore e saggista, curando inoltre varie pubblicazioni editoriali. Continua dopo la foto















Stretto collaboratore dalla famiglia Sugar prima come direttore artistico e poi come amministratore delegato. Grande il cordoglio espresso da Piero, Caterina e Filippo Sugar che ricordano la sua attenzione nei confronti della canzone d’autore. Accanto all’attività di produttore discografico, Franco Crepax ha svolto quella di scrittore e saggista, curando anche varie pubblicazioni editoriali. Continua dopo la foto













Tra le tante scoperte, vale la pena sottolineare quella di Lucio Battisti. Franco Crepax, direttore della casa discografica Cgd, all’epoca un colosso dell’industria musicale, lo incontrò a Milano. Il passo successivo per Lucio fu l’incontro con Mogol, che era già noto per i testi e la capacità di scrittura. 1965, nacque il sodalizio tra i due. Nel luglio 1966, uscì il loro primo singolo su disco: “Per una lira – Dolce di giorno”. Mogol e Battisti realizzarono tanti altri brani e scalarono insieme le classifiche, ottenendo credibilità e successo nello stesso momento. Canzoni come “Un’avventura” (anche se non venne ”capita” al Festival di Sanremo del 1969: eliminata al primo turno), “Acqua azzurra, acqua chiara” e “Il mio canto libero”, titletrack dell’album rilasciato nel 1972 e che rimase in testa alle classifiche per 11 settimane, ancora oggi sono pezzi passati in radio e apprezzati dagli ascoltatori.

