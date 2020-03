Coronavirus, ma è vero che la spesa va pulita e disinfettata?

Il coronavirus ha cambiato profondamente la nostra vita. E anche la nostra testa. Orami siamo rassegnati a starcene a casa non si sa bene per quanto tempo. Abbiamo capito che l’unico modo per tenere a freno l’epidemia è non uscire, anche se ci pesa visto che ormai le giornate sono lunghissime e fa buio sempre più tardi. Ma non lo facciamo perché seguiamo le regole. Siamo diventati dei maniaci del pulito e disinfettiamo qualunque cosa entri dentro casa nostra. Ma non è che per caso staremo esagerando?

È giusto lavare la spesa? Cosa dobbiamo pulire? In rete girano tantissimi consigli di star e non star, esperti e non e non sappiamo più a chi dare retta. Per esempio nelle ultime ore la top model Isabeli Fontana ha scritto su Instagram: "Condivido un suggerimento che credo sia molto importante in questa fase di quarantena: ricordatevi di lavare tutto ciò che acquistate con un detergente oppure con l'alcol: dagli ortaggi ai prodotti confezionati".



















Ha ragione? Piuttosto che affidarsi ai consigli su Instagram o delle catene di WhatsApp, meglio sapere che ne pensano gli esperti. Ecco i pareri di Mario Falcone, ricercatore malattie infettive presso il dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università di Pisa, e Valentina Finotti, medico chirurgo attualmente in servizio presso l'Ospedale Maggiore di Cremona, reparto Coronavirus. Intervistati da Vanity Fair i due esperti hanno detto la loro.















Secondo Finotti, "è consigliato spacchettare le confezioni dei vari prodotti alimentari e gettare l'involucro – ha detto – Ricordate che alcuni materiali sono più inospitali di altri, come il cartone, che nel giro di poche ore non consente più al virus di essere attivo. Al contrario sulla plastica la carica virale impiega più tempo per indebolirsi". Dunque via le confezioni. Falcone, invece, consiglia di pulire i pacchetti degli alimenti.











Nello specifico suggerisce di “disinfettare eventuali pacchetti usando una soluzione di alcol etilico al 75% o, alternativamente, il famoso ipoclorito di sodio”. Non solo: “in questo periodo occorre lavare bene gli ortaggi, tanto più se consumati crudi (con la cottura, infatti, il virus muore). Come? Preferibilmente con acqua e soluzione disinfettante diluita” ha aggiunto Finotti. Per la spesa meglio utilizzare i guanti usa e getta. Infine, una volta portata la spesa a casa “pulire sempre il pavimento” ha concluso Falcone.

