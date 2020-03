Coronavirus, contagi in calo: resta alto il numero dei morti

Coronavirus, bilancio della protezione civile del 29 marzo. Totale delle persone 72880 attualmente positivi. Rispetto alla giornata di ieri sono 3851 i casi più registrati. 3906 in terapia intensiva, 27.306 ricoverati in ospedale. Purtroppo resta alto il numero di vittime: sono 750. Totale dei guariti 646.

Dato interessante quello di Roma. "Oggi registriamo un dato di 201 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 9%. Si conferma l'incidenza dei cluster delle case di riposo, con particolare evidenza per la situazione di Rieti, che al momento risulta sotto controllo. Si conferma stabile il trend su Roma città, oggi influenzato dai casi della Rsa di Villa Giulia (17 casi)".



















Lo afferma l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel Lazio sono 2.362 gli attuali casi positivi a Covid-19, con 1062 ricoverati in ospedale, cui vanno aggiunti 133 soggetti in terapia intensiva. L'aggiornamento diffuso dall'assessorato alla Sanità del Lazio indica anche 136 pazienti deceduti, e 1167 persone in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti oggi è di 208 pazienti, con 2706 casi esaminati.















"L'Ao San Giovanni, l'Ao San Camillo e Genzano entreranno a far parte della rete dei laboratori per il Covid-19 – annuncia D'Amato – andando così a potenziare la capacità della rete. Per la prima volta il numero dei guariti (208 totali) supera il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.949 – continua l'assessore – e i decessi nelle ultime 24h sono 12. Dal 1 aprile sarà attivato il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva presso il Campus Bio-Medico. Sono inoltre partiti oggi i primi 55 ospiti stranieri provenienti da una nave da crociera e domani ne partiranno ulteriori 41".











La nuova app della Regione LazioDrCovid in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ha registrato oltre 73 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.900 medici di famiglia e 260 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 20.700 mascherine chirurgiche, 19.000 maschere Ffp2, 730 maschere Ffp3, 5.000 calzari, 98.000 guanti.

