Coronavirus, la vittoria più bella: nonna Lina guarisce a 102 anni

Italica Grondona, meglio conosciuta come nonna Lina, è la protagonista di una storia che ha dell’incredibile. Nonna Lina è stata ricoverata all’Ospedale San Martino dopo aver presentato i sintomi del Covid-19. Oggi la donna sta bene e ha sconfitto il mostro del virus. La sua storia è stata raccontata anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti, con un post su Instagram, molto significativo: “Lina è già diventata un simbolo di speranza per tutti noi. E anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall’età. Non ci sono distinzioni. Mi ha ringraziato dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile. La vita di ognuno di noi è preziosa”.

Ha emozionato il mondo con il suo coraggio, lei che nonostante i tanti anni ormai alle spalle ha trovato la forza di non arrendersi di fronte all'ennesima, terribile sfida: quel coronavirus che ha messo in ginocchio l'Italia da settimane e che proprio per gli anziani è considerato particolarmente pericoloso. Ma Lina, 102 anni, non si è persa d'animo e quando ha scoperto di essere positiva alla malattia, ha affrontato con il sorriso sempre sulle labbra i giorni in ospedale, in attesa di un'evoluzione del suo quadro clinico, senza disperare. E alla fine, tra lo stupore degli stessi medici che temevano fin da subito non sarebbe riuscita a farcela, è guarita, pronta a tornare a casa e riprendere, appena sarà possibile, la sua vita di sempre.



















La donna, originaria di Genova, è sopravvissuta a ben due Guerre Mondiali, delle quali conserva ancora il ricordo. Una volta accusati i primi sintomi del coronavirus, con la febbre alta e una tosse insistente, era stata ricoverata all'ospedale San Martino dove era stata per alcuni giorni, a seguito di un malore accusato tra le mura di casa. Uno scompenso cardiaco, difficoltà a respirare. Elementi che hanno spinto i medici a sottoporla a un tampone che ha infine dato esito positivo. Ma Lina, nonostante sapesse la gravità della situazione a causa della sua età molto avanzata, ha deciso di non arrendersi e lottare con tutte le energie rimaste in corpo.















Vera Sicbaldi, uno dei medici che si è preso cura di lei, ha affermato: "Avevamo poche speranze, il coronavirus sugli anziani picchia più duro, ma non abbiamo fatto i conti con la tempra della signora Lina" . Raffaele De Palma, responsabile di Medicina e immunologia clinica dell'ospedale San Martino di Genova ha aggiunto: "è guarita senza bisogno delle terapie Covid-19. Quasi non ce lo spieghiamo nemmeno noi. La sua storia è stata un soffio di speranza dentro la tempesta che stiamo vivendo". È così che Lina, adesso, è stata ribattezzata "Highlander", ovvero "Immortale" da medici e infermieri che l'hanno conosciuta.









La vita di Lina è stata avvincente e ricca di eventi importanti, che probabilmente hanno contribuito a fortificare il suo animo, come ad esempio la separazione dal marito in giovane età, un figlio trasferito negli Stati Uniti con una brillante carriera nello spettacolo, l’amore per i viaggi. La dottoressa Sicbaldi ha così riferito: “Non so se ha capito sino in fondo cosa le è capitato e quale brutta malattia è riuscita a sconfiggere. Leggeva riviste e si teneva informata ma ho avuto l’impressione che di questa emergenza non avesse piena consapevolezza. Per noi però è stata un’iniezione di fiducia di cui avevamo proprio bisogno: nei volti dei pazienti rivediamo i nostri nonni o i nostri genitori, quando le cose vanno male è pesante anche per noi”.

