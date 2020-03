Coronavirus, arriva una buona notizia: i dati che fanno sperare

La notizia viene diffusa da Repubblica e rincuora. A parlare è l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, che porta a delucidazione alcun dati emersi nelle ultime ore. I casi di positività sono in calo e i dati cominciano a rassicurare. Ciò non toglie che la guardia si abbassi, anzi, è proprio questo il momento in cui è necessario rimanere vigili e continuare a rispettare le normative che evitano che il contagio del coronavirus riprenda la sua corsa.

"Oggi registriamo un dato di 210 casi di positività e un trend che si conferma sotto al 10% per il secondo giorno consecutivo. Più del 40% dei casi di oggi sono concentrati nelle province di Frosinone e Rieti (88 casi) e la maggioranza di questi casi è legata ai focolai delle case di riposo e residenze per anziani, mentre il dato di Roma città è il più basso da inizio settimana con 38 casi e per la prima volta ci sono ospedali nella capitale, come il San Giovanni, che nelle ultime 24h non hanno preso in carico nessun paziente positivo al Covid".



















Così si è espresso l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Le parole rassicuranti pronunciate dall'assessore in seguito alla registrazione in positivo degli ultimi dati raccolti, vengono ulteriormente incalzate da un'altra importante osservazione: "Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 36 unità arrivando a 200 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.491 e si dimezzano i decessi che sono 6".















Come riportato su Repubblica, sono complessivamente 2.181 i casi positivi nella regione Lazio. Di cui 1.063 in isolamento domiciliare, 985 ricoverati non in terapia intensiva, 133 in terapia intensiva. Sono invece 124 i pazienti deceduti e 200 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 2.505 casi.E le notizie non di fermano qui. Infatti l'assessore D'Amato ha comunicato: "Benvenuto a Noah, il bimbo nato giovedì mattina al Gemelli da madre positiva, sono molto felice stia bene! Il primo tampone naso-faringeo di Noah, effettuato subito dopo la nascita, è risultato negativo. Ne verrà ripetuto un altro, come da protocollo, a cinque giorni dalla nascita, cioè lunedì".









Ovviamente la collaborazione con i medici continua a essere imprescindibile e fondamentale e proprio a partire da lunedì verranno consegnate mascherine e protezioni. L’assessore Alessio D’Amato in merito all’escalation di contagi da Covid 19 tra i camici bianchi, così si è espresso: “Poco fa c’è stata una telefonata con il presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi durante la quale è stato rinnovato l’impegno per una proficua collaborazione sia in relazione al tema della sicurezza sia per l’implementazione della piattaforma ‘Lazio Doctor Covid’ su cui c’è stato un contributo importante proprio del vice presidente dell’Ordine di Roma”. Al contempo, però il segretario generale del sindacato generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo di Giacomo fa sapere che: “Sono risultati positivi al coronavirus due medici e due infermieri che prestavano servizio nel complesso femminile del carcere di Rebibbia”. Sette detenute sono state sottoposte a tampone e cresce la preoccupazione per i nove bambini che vivono in cella assieme alle mamme.

