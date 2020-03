Coronavirus, Pasqua blindata e ripresa scaglionata: ultimi i bar

La ripresa delle attività verrà scaglionata gradualmente. Se i termini delle normative restrittive erano state previste fino al 3 aprile, ad oggi, è probabile che questo termine sia stato posticipato al 18 aprile. La situazione di emergenza per coronavirus, che solo negli ultimi due giorni ha visto emergere dati più rassicuranti, prevede che la guardia non venga ancora abbassata. Nel frattempo si parla di una ripresa graduale delle attività.

A dettare le sorti delle tempistiche che dovrebbero vedere una ripresa delle attività sarà l'indice di contagiosità e questo dovrà essere inferiore a 1. Tale indice è il cosiddetto "R con zero" (R0), ovvero il tasso di contagiosità del virus. A spiegarlo è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, secondo il quale bisognerà aspettare che "l'indice di contagio sia inferiore a uno, cioè quando una persona positiva avrà la potenzialità di infettare meno di un'altra persona. E' però difficile dire ora quando ciò accadrà".



















Il punto di vista espresso diventa un ragionamento 'matematico'. Quando il cosiddetto "R con Zero" sarà inferiore a 1, vorrà dire che ogni positivo infetterà meno di una persona.Solo questo riuscirà a frenare l'avanzata del contagio e il virus verrà inibito al punto da risolversi quasi del tutto. Ciò significa che la ripresa di una quotidianità sarà lenta e graduale. Questo è da riferire anche in merito alle attività commerciali. Va da sé che tutti i luoghi di assembramento e di ritrovo saranno, probabilmente, gli ultimi della lista, allo scopo di evitare che l'epidemia trovi terreno fertile per riprendere la sua corsa.















L'epidemiologo Pierluigi Lopalco aggiunge: "Ci sono troppe incognite"E' però ora "molto difficile poter dire quando raggiungeremo il valore R con zero inferiore ad 1. Molto dipende dall'andamento dell'epidemia in Lombardia e speriamo che non ci sia un ulteriore aumento dei casi a Milano. Al momento, cioè, ci sono troppe incognite". Prima dell'introduzione delle misure restrittive, in Lombardia si era arrivati anche a un valore di R0=4, cioè una persona (positiva) ne infettava altre quattro. Questi dati lasciano riflettere sull'impatto violento che il virus ha avuto nei confronti delle comunità.









Come riportato da Il Corriere della Sera, proprio per questo motivo, con ogni probabilità gli ultimi a riaprire saranno i locali- come le discoteche, ad esempio-, i bar, i ristoranti, i cinema, i teatri, le palestre, sale giochi e simili, ovvero tutti quei luoghi in cui è inevitabile che avvenga una qualche forma di assembramento e dove risulta difficile mantenere una precisa distanza di sicurezza, atta a evitare che avvengano nuovi contagi. Ciò non vale per gli imprenditori che si occupano di alimentazione e farmaceutica.Si pensa a una deroga, ma tutto dipende dal fatto che i dipendenti siano dotati o meno dei sistemi di sicurezza. Sospese, al momento, rimarranno ovviamente anche le manifestazioni pubbliche. E per chi farà ritorno in Italia, nell'ordinanza emessa ieri, è chiaro che scatterà l'obbligo di mettersi in quarantena.

