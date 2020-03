Coronavirus, positivo viola la quarantena. Si giustifica così

La vicenda ha dell’incredibile. In una situazione di emergenza per coronavirus, tutti i cittadini del mondo sono stati chiamati a rispettare delle precise normative restrittive, che impongono l’obbligo di non abbandonare le proprie abitazioni, se non per motivi strettamente indispensabili, e di rispettare specifiche distanze di sicurezza. Questo ha il preciso scopo di evitare che il contagio da coronavirus colpisca ancora. Eppure, nonostante un’emergenza in corso, esiste anche chi viola queste disposizioni governative. Questa è la storia di un uomo, risultato positivo al coronavirus, che ha violato la quarantena ed è uscito di casa per andare a fare la spesa.

La vicenda è accaduta a Canale Monterano, Comune alle porte di Roma. Qui, sono stati i carabinieri della stazione di Manziana ad aver denunciato hanno denunciato il cittadino di Canale Monterano, risultato positivo al coronavirus. L’uomo, del tutto non curante della propria condizione di salute e dei pericoli a cui andava sottoponendo se stesso e la comunità, è uscito per andare a fare la spesa. Il virus è stato contratto nei locali della palestra Gym Palace di Manziana. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ormai da giorni, i militari sono impegnati a pattugliare le zone per controllare assiduamente che tutti i cittadini si attengano alle normative ministeriali. Una volta fermato l’uomo, come d’abitudine, e dopo aver effettuati specifici controlli, i carabinieri hanno rilevato un dato importante, ovvero che l’uomo era sottoposto a regime di quarantena. Il residente ha motivato l’uscita fornendo la sua giustificazione personale, ovvero la necessità di fare la spesa in un negozio di alimentari poco distante. Questo non è chiaramente bastato. (Continua a leggere dopo la foto).















Ancor più è da sottolineare che l’uomo ha contratto il virus proprio in quello che è stato definito il focolaio della palestra Gym Palace di Manziana. Nei locali della palestra, altre 18 persone sono risultate positive, tra cui 17 residenti e 1 domiciliato. Per i contagiati, ovviamente, è stato imposto il regime di quarantena, da rispettare scrupolosamente. Di queste, solo tre sono ricoverate in ospedale in terapia intensiva, mentre le altre sono in isolamento presso la propria abitazione. (Continua a leggere dopo la foto).









Simona Ursino, responsabile del SISP Malattie Infettive della Asl di Roma, ha affermato: “Tutti i casi risultati positivi a Manziana e a Canale Monterano (alcuni anche ad Oriolo Romano, territorio però fuori Asl e in provincia di Viterbo) rappresentano un cluster unico, cioè un piccolo focolaio e sono riconducibili a parsone che hanno frequentato la palestra Gym Palace a inizio marzo o a loro famigliari. In un solo caso, il virus è stato trasmesso tra due amici”. Anche il sindaco di Manziana, Bruno Bruni si è unito all’esortazione: “Continuiamo a rispettare le disposizioni in vigore: restiamo a casa, usciamo solo se davvero necessario e, quando lo facciamo, usiamo il massimo delle precauzioni. Se nei negozi aperti non riusciamo a trovare il prodotto a cui siamo affezionati, per questo periodo ripieghiamo su qualcosa di analogo, che magari abitualmente ci soddisfa meno: non è il momento delle comodità, purtroppo, ma quello dei sacrifici. Stringiamo i denti e poi lentamente torneremo a pensare a come rimettere in moto il nostro paese e prima ancora le nostre vite”.

Coronavirus, morto un bimbo: non aveva nemmeno 1 anno