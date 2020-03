Giornata davvero molto commovente per il territorio lucano e per l’Italia intera, colpiti dalla terribile scomparsa del piccolo Diego, trovato morto stamane a Metaponto dopo essere sparito nel nulla nella giornata di ieri. Il bimbo era intento a giocare con i suoi cani davanti alla tenuta di proprietà della famiglia, quando i genitori si sono distratti e lo hanno perso di vista. Questa mattina i Carabinieri del Centro Cinofili lo hanno rinvenuto privo di vita sul greto del fiume Bradano.

E le forti emozioni sono state protagoniste anche in diretta televisiva. La giornalista del TGR Basilicata si è infatti commossa nel dare la tragica notizia ai telespettatori. Maria Vittoria Morano ha avuto non poche difficoltà a reggere e non è riuscita a trattenere le sue lacrime. Una volta terminato il servizio che riferiva del decesso di Diego, ha faticato moltissimo a leggere la nota di cordoglio inviata ai familiari da parte del presidente della Regione, Vito Bardi. (Continua dopo la foto)



















La conduttrice televisiva ha chiesto scusa al pubblico da casa per la sua voce rotta dalla commozione. Nonostante quel momento molto difficile, la giornalista è stata successivamente in grado di proseguire regolarmente con il telegiornale. Un momento comunque che ha commosso tutte le persone all’ascolto, visto che è uscito il lato più umano della donna, rimasta scossa da questa prematura scomparsa. Il video è stato inoltre postato da alcuni utenti sul social Twitter. (Continua dopo la foto)















Le lacrime della Morano sono state in fin dei conti quelle dell’intera popolazione lucana e italiana. In un periodo già non semplice, questa ulteriore disgrazia ha gettato nello sconforto molte persone. Un utente ha twittato: “L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre”. Un altro ha commentato: “Un abbraccio anche a Maria Vittoria”. (Continua dopo la foto)









L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre. @TgrBasilicata pic.twitter.com/fxaaX9zqML — Sergio Ragone (@sergioragone) March 28, 2020

Un utente ha scritto ancora: “Non c’è dubbio che questo segno di commozione e tristezza di Maria Vittoria sia dettato dal cuore e condivido pienamente quanto è stato scritto finora. Questo triste evento colpisce i cuori di tutti noi”. Il governatore della Basilicata ha detto: “Formulo le più sentite e partecipate condoglianze, anche a nome della Giunta regionale e dei lucani. Non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele”.

Bimbo di 3 anni scompare nel nulla: ore di angoscia, poi la tragica scoperta