Era scomparso da tre giorni, poi nelle ore scorse la scoperta dei carabinieri. Ancora da capire cosa sia successo al 42enne trovato senza vita nell’appartamento che aveva preso in affitto a Novafeltria in provincia di Rimini. L’allarme era scattato nelle ore scorse quando il padrone di casa, non avendo più notizie dell’uomo, aveva avvertito in militari. Così il personale del 115 si è presentato sul posto insieme ai militari dell’Arma.

È stata forzata la porta d’ingresso e, una volta all’interno dell’abitazione, i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta. Immediatamente l’intero appartamento è stato sigillato per consentire lo svolgimento degli accertamenti e del fatto è stato informato il magistrato di turno. Racconta il Resto del Carlino come: “Stando ad una prima ricostruzione, nella casa non sono stati trovati segni di effrazione o di lotta”.





“Sul posto anche il medico legale, che ha svolto una prima ricognizione cadaverica non trovando sul corpo del peruviano alcun elemento che possa far ipotizzare un’azione violenta o un’interferenza esterna”. Stando ad una prima ispezione, l’uomo potrebbe essere stato colto da uno shock anafilattico, che potrebbe aver portato ad arresto cardiaco.

Per fugare ogni dubbio, sarà ora necessario attendere gli esiti dell’autopsia. Nei giorni scorsi a Novafeltria si era verificato un altro fatto di cronaca e lo racconta altarimini: “Un 70enne, residente a Talamello e ben conosciuto nella zona, è stato salvato da un infarto grazie all’intervento tempestivo di un vigile del fuoco che si trovava casualmente in via Cà di Vico a Novafeltria”.

