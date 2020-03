Coronavirus, scorte di Tocilizumab finite: la Cina dona il farmaco all’Italia

Anche la Cina non si tira indietro. Ne ha dato notizia Repubblica; proprio nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, sono in arrivo 3mila fiale di Tocilizumab, suddivise tra le varie Regioni a seconda della necessità delle terapie intensive. In Lombardia, infatti, arriveranno oltre un terzo delle scorte. L’aiuto arriva, questa volta, proprio dalla Cina.

Con rammarico, l’azienda produttrice del farmaco ha comunicato di non avere più scorte di Tocilizumab. Circa 4000 sono i trattamenti che ne richiederebbero l’utilizzo, e al momento, le scorte del farmaco a disposizione andrebbero a ricoprire solo la metà dei casi. Ovviamente sia la sede centrale della multinazionale che il Premier Conte si sono mossi per reperire nel più breve tempo possibile le quantità necessarie. (Continua a leggere dopo la foto).



















Si apprende su Repubblica, dunque, che gran parte delle fiale donate da Pechino saranno destinate alla Regione Lombardia. L’uso del farmaco Tocilizumab è risutato utile nei casi di rianimazione per contrastare il coronavirus. Il farmaco, inoltre, è oggetto anche di una sperimentazione coordinata da Aifa, che mira a certificare le capacità del farmaco di ridurre la risposta del sistema immunitario che causa l’infiammazione dei polmoni. (Continua a leggere dopo la foto).















Solo pochi giorni fa l’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato lo studio Tocivid-19. Lo scopo preposto è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza del Tocilizumab nel trattamento della polmonite da Covid-19. L’uso specifico del Tocilizumab è quello di contrastare i casi di artrite reumatoide, ma sono stati riscontri dei miglioramenti importanti anche nei pazienti affetti da coronavirus. Il farmaco è stato somministrato per la prima volta in Italia a Napoli e prima ancora solo in Cina. (Continua a leggere dopo la foto).









Lo studio sul farmaco e i suoi benefici per contrastare le infiammazioni polmonari da coronavirus è stato promosso dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Irccs di Reggio Emilia, e con la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa. Due sono gli obiettivi della ricerca, ovvero quello di produrre dati scientificamente validi sul trattamento e consentire che l’uso possa concretamente rientrare in un piano terapeutico.

Coronavirus, morto il comandante dei carabinieri: Mario aveva 55 anni