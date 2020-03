Coronavirus, morto il comandante dei carabinieri: Mario aveva 55 anni

La notizia è di oggi e viene diffusa su tutte le testate giornalistiche. Muore il maresciallo Mario D’Orfeo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Asti. Il maresciallo era il comandante della stazione dei carabinieri di Villanova d’Asti. Il ricovero è avvenuto solo pochi giorni fa, in seguito a un peggioramento per coronavirus e nella notte le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Il maresciallo Mario D’Orfeo avrebbe compiuto 56 anni tra poche settimane, ovvero il primo maggio. Si era arruolato nel 1983 ed era in servizio alla Compagnia di Villanova dal 2015. E’ stato impiegato alcuni anni a Palermo, sia come addetto alla stazione che presso il nucleo radiomobile, successivamente, alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, nel Cuneese, come istruttore e dal 2015 aveva assunto il comando della Stazione di Villanova d’Asti. (Continua a leggere dopo la foto).



















Il profilo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri dedica ai colleghi deceduti per coronavirus un tweet:”Oggi piangiamo con dolore la perdita di due carabinieri deceduti stanotte dopo aver lottato contro il virus. Si intrecciano le storie del luogotenente carica speciale Mario D’Orfeo, 55 anni, comandante della stazione di Villanova d’Asti, e del maresciallo maggiore Fabrizio Gelmini, 58 enne, addetto alla stazione di Pisogne (Brescia). Sino alla fine, protagonisti del servizio in una stazione di carabinieri, baluardo di speranza a tutela dei cittadini, a presidio della sicurezza. Grazie Mario, grazie Fabrizio. Ai vostri affetti più cari non mancherà il nostro amore”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Ciao Mario, Ciao Fabrizio. pic.twitter.com/GJ7PfidCr9 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) March 28, 2020

Arriva anche il cordoglio del Ministro della Difesa, Lorenzo Guarini per le famiglie in lutto. Inoltre con la riflessione: “Ha dedicato la sua vita all’Arma”, si unisce al dolore per la perdita anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Asti, il tenente colonnello Pierantonio Breda. Mario D’Orfeo, originario di Chieti, lascia anche tre fratelli, uno dei quali carabiniere in pensione. (Continua a leggere dopo la foto).









Il cordoglio arriva anche da parte del sindaco di Villanova D’Asti, Christian Giordano: “Ci lascia una persona buona. Ho sempre trovato una risposta ogni volta che ho alzato il telefono per chiedergli una mano o per confronto. È stato d’aiuto, insieme ai suoi collaboratori, in questi anni. Un servitore dello Stato da prendere ad esempio”.E ancora il messaggio espresso dalla Segreteria Piemontese del sindacato dei carabinieri: “Ci uniamo al dolore della famiglia e dei colleghi della Compagnia di Asti , per la prematura scomparsa del Lgt. Mario D’Orfeo Comandante della Stazione di Villanova . Ciao Mario, cieli blu fratello”.

Coronavirus, l’allarme degli esperti: “Malati ricoverati troppo tardi”