Italia ferma per l’emergenza coronavirus: “Stop per altre due settimane”

Estendere il lockdown per evitare il propagarsi del coronavirus oltre il 3 aprile per altre due settimane valutando alcune minime deroghe per le aziende. Secondo il Corriere della sera è questa l’ipotesi alla quale lavora il governo in vista del 3 aprile quando scadrà il decreto del 22 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sarà firmato quello nuovo.

L'obbligo per tutti è quello di rimanere a casa e spostarsi solo in casi di necessità: lavoro, motivi di salute e spesa, con la consapevolezza che per tornare a una vita normale potrebbero essere necessarie ancora settimane, forse qualche mese. E che quanto accadrà a maggio sarà decisivo proprio per comprendere come e quando l'Italia potrà dichiarare finita l'emergenza.



















"Una linea condivisa con Silvio Brusaferro e Franco Locatelli — presidenti rispettivamente di Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità — scrive ancora il Corriere della sera – i vertici delle istituzioni sanitarie che proprio venerdì hanno parlato in maniera esplicita: 'L'epidemia ha rallentato il suo cammino, ma non è opportuno interrompere le misure di contenimento'".















Il prossimo decreto legge riprenderà il Cura Italia e potrà contare su almeno 25 miliardi, come ha annunciato Conte alla Camera. Previsto anche uno scudo normativo per gli asset strategici. Ma, aveva aggiutno il premier, occorre il supporto dell'UE. Che però prende tempo. Già nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto Cura Italia, il Governo aveva annunciato ulteriori misure per le imprese e i lavoratori. Si tratta del cosiddetto Decreto Aprile, come l'ha definito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.









Il decreto è atteso entro metà aprile, in modo tale che sia operativo prima della scadenza fiscale del 16 del mese. In buona parte sarà un potenziamento di quello di marzo, ma il Parlamento è stato sollecitato affinché apporti proposte nuove piuttosto che concentrarsi su quelle già in vigore.

